Economia Banco Central estabelece limite de cobrança de taxas nas máquinas de cartão

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

A nova regulação estabelece o limite máximo de 0,5% a ser aplicado em qualquer transação com cartões de débito e 0,7% com cartões pré-pagos Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A nova regulação estabelece o limite máximo de 0,5% a ser aplicado em qualquer transação com cartões de débito e 0,7% com cartões pré-pagos. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O BC (Banco Central) estabeleceu limites para a cobrança da TIC (tarifa de intercâmbio) e para o prazo de liquidação de operações com cartões pré-pagos e de débito. A TIC é a remuneração paga ao emissor do cartão, a cada transação, pelo credenciador do estabelecimento comercial, que é quem aluga as maquininhas de cartão para os comerciantes.

A nova regulação estabelece o limite máximo de 0,5% a ser aplicado em qualquer transação com cartões de débito e 0,7% com cartões pré-pagos. Também deverá ser obedecido o mesmo prazo para disponibilização dos recursos aos estabelecimentos comerciais, independentemente de o cartão ser de débito ou pré-pago.

A resolução foi adotada pelo BC após consulta pública e passará a vigorar a partir de 1º de abril de 2023. Segundo a autoridade monetária, essa tarifa representa um custo que o credenciador repassa ao estabelecimento comercial, que, por sua vez, repassa ao consumidor.

“As medidas visam aumentar a eficiência do ecossistema de pagamentos, estimular o uso de instrumentos de pagamentos mais baratos, possibilitando a redução dos custos de aceitação desses cartões aos estabelecimentos comerciais, além de possibilitar reduções de custo de produtos aos consumidores finais, de forma a proporcionar benefícios para toda a sociedade”, explicou o BC em nota.

Segundo a autoridade monetária, a medida também aumenta a transparência quanto aos custos envolvidos nas transações. O BC esclareceu que, em relação à regulamentação anterior, a nova norma simplificou a forma de aplicação do limite para a TIC dos cartões de débito. Antes, havia uma definição cumulativa de média ponderada de 0,5% e valor máximo por transação de 0,8%. Agora, passará a ser apenas de um percentual máximo por operação. A medida ainda eliminou as exceções previstas para transações não presenciais e com uso de cartões corporativos.

No caso dos cartões pré-pagos, ao estabelecer o limite máximo de TIC, o Banco Central reconhece a “sua importância para a inclusão financeira da população de menor renda e para a digitalização da atividade de pagamentos, com a consequente redução da utilização dinheiro para realizar pagamentos”.

Para o BC, a uniformização do prazo de liquidação das transações, seja com cartões de débito ou pré-pagos, também possibilita melhores condições para a gestão de fluxo de caixa dos estabelecimentos comerciais, além de reduzir eventuais custos de antecipação de recebíveis.

