Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade Foto: Divulgação Crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Com o maior número de mortes em razão da pandemia de coronavírus e com a redução dos nascimentos, o Rio Grande do Sul atingiu, em 2021, a taxa mais baixa de crescimento vegetativo da sua história.

De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (26) pela Secretaria Estadual da Saúde, no ano passado o Estado registrou 117,1 mil óbitos e 124,4 mil nascimentos. O aumento de 7,3 mil habitantes representou uma taxa de crescimento vegetativo de 0,06% no ano, patamar mais baixo do que o registrado em 2020, de 0,33%, ano que detinha a mínima da série histórica, iniciada em 2000.

Os dados referentes ao perfil dos habitantes do Rio Grande do Sul estão no documento “Estimativas populacionais por idade e sexo nos municípios do RS”, produzido anualmente pelo Departamento de Economia e Estatística.

Conforme o estudo, a taxa de natalidade no RS está em queda desde 2015 e chegou a 1,09 nascidos vivos para cada mil habitantes em 2021, a mais baixa da série, ante 1,14 em 2020 e 1,18 em 2019. A taxa de mortalidade geral no Estado no ano passado atingiu 1,02 óbitos para cada mil habitantes, contra 0,81 em 2020 e 0,78 em 2019. Em 2021, a população do RS atingiu 11.466.630 habitantes.

Destaques

O material mostra pouca diferença em relação aos dados de 2020, com a manutenção da tendência de envelhecimento da população residente no Estado. De modo geral, os municípios do Leste do RS, mais próximos ao litoral, mantiveram variação populacional positiva, enquanto no Oeste há mais registros de redução no número de habitantes.

As mulheres seguem sendo a maioria da população, com 51,34% dos habitantes do Estado (5.887.442, em um total de 11.466.630). Mesmo as mulheres sendo a maior parte, o RS registra um maior número de nascimentos de pessoas do sexo masculino. Os homens são a maioria da população até a faixa etária de 33 anos, quando as mulheres passam a ser a porção mais representativa. Considerando a população total, o RS conta com 94,8 homens para cada 100 mulheres.

Em relação aos municípios com mais de 20 mil habitantes, Porto Alegre segue na liderança entre os que possuem o maior percentual de mulheres (54,24%), seguido de Viamão (53,32%) e Pelotas (53,06%). Os municípios com percentual mais significativo de homens são: Charqueadas (60,18%), São José do Norte (51,62%) e Portão (51,43%).

Faixa etária

O RS tem, em média, 19,35% da população com 60 anos ou mais. Na lista dos municípios com mais de 20 mil habitantes, São Sepé (25,74%) permanece no topo do ranking, seguido de Caçapava do Sul (24,07%) e São Lourenço do Sul (23,96%). Entre os mais jovens, da faixa etária de 0 a 14 anos, Capão da Canoa (24,35%), Tramandaí (22,69%) e Alvorada (21,46%) mantiveram as posições de 2020 na lista, acima da média gaúcha (18,05%).

Entre os moradores potencialmente ativos, entre 15 e 59 anos, Dois Irmãos continua na liderança, com 22.780 dos seus 33.479 habitantes nessa faixa etária (68,04%). O município é seguido por Charqueadas (67,92%) e Nova Hartz (67,64%). Já São Sepé (58,22%), Imbé (58,48%) e Santana do Livramento (58,59%) são os municípios com menor percentual na faixa etária, que, no RS, conta com média de 62,59% da população.

