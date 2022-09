Rio Grande do Sul 19ª Festa Nacional do Moranguinho tem recorde de público e de comercialização de morangos

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 170 mil pessoas passaram pelo evento, Foto: Ju Klering Foto: Ju Klering

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foi divulgado o balanço da 19ª Festa Nacional do Moranguinho, realizada em Bom Princípio (RS) entre os dias 07 e 25 de setembro. O tema “Tempo de Celebrar” fez jus aos resultados conquistados nesta edição, que obteve recorde de público e de comercialização de morangos.

Em 2022, ingressaram na festa em torno de 170 mil pessoas, superando o número da edição de 2019, que foi de 130 mil. Circularam no Parque Municipal de Bom Princípio visitantes dos mais variados municípios do Rio Grande do Sul, demais estados brasileiros e da vizinha Argentina. Outro destaque foi a comercialização de 12 toneladas de morangos in natura, validando a fruta e a sua versatilidade em diversos pratos da gastronomia.

O evento se consolida como um dos maiores do Brasil, conferindo ao município de Bom Princípio o título de “Terra do Moranguinho”. O presidente da comissão da Festa Nacional do Moranguinho, Bernardo Oliveira Rodrigues, ressaltou a importância da participação da comunidade no evento, a valorização do produtor da fruta, o prestígio de todos os visitantes e turistas que vieram à cidade vivenciar a festa e entreter-se com as mais de 120 atrações oferecidas para todos os gostos durante a programação.

Segundo ele, também vale salientar o engajamento da comissão organizadora, soberanas, patrocinadores e apoiadores, que acreditaram no projeto da festa depois da pandemia e de tantas incertezas, sendo resilientes e confiantes na elaboração das novidades apresentadas na 19ª edição da Festa Nacional do Moranguinho. “Hoje, todos nós temos muito para comemorar. Os resultados auferidos são oriundos do trabalho de uma equipe comprometida com a cidade e com a festa. E este será o grande legado para a próxima edição do evento, que deve ocorrer em setembro de 2023”, adianta Rodrigues.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul