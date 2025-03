Economia Banco Central identifica vazamento de dados de usuários do Pix

17 de março de 2025

Autoridade monetária informou que foram expostos dados de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Autoridade monetária informou que foram expostos dados de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Banco Central (BC) informou nesta segunda-feira (17) que identificou um incidente de segurança com dados pessoais de usuários do Pix. De acordo com a autoridade monetária, o problema ocorreu em razão de falhas pontuais nos sistemas do BC.

A autoridade monetária informou que não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário.

Segundo o BC, foram expostos dados de natureza cadastral vinculados a 25.349 chaves Pix, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras.

O BC afirmou que já foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulamentação vigente. Em nota, disse também que o incidente tem impacto potencial baixo para os usuários.

As pessoas que tiveram seus dados cadastrais vazados a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking da instituição bancária.

