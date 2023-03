Economia Banco Central inicia projeto piloto do Real Digital

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Fase inicial os testes com a nova versão da moeda serão realizados em um ambiente simulado, não envolvendo transações ou valores reais. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Banco Central do Brasil (BCB) anunciou nesta segunda-feira (6) que o projeto piloto do Real Digital, uma versão digital da moeda brasileira, começou a ser desenvolvida oficialmente. A partir de hoje, uma equipe da instituição irá iniciar o desenvolvimento e os testes com a moeda, que devem durar até fevereiro de 2024.

De acordo com o Banco Central, na fase inicial os testes com a nova versão da moeda serão realizados em um ambiente simulado, não envolvendo transações ou valores reais. A plataforma escolhida foi a Hyperledger Besu.

Títulos públicos

Além do anúncio do início dos testes, o Banco Central informou que irá simular transações de compras e vendas de títulos públicos federais. A ideia dos testes é que cidadão possam comprar e vender títulos públicos para outros cidadãos, com ambos usando instituições financeiras diferentes.

O BC promoveu também uma atualização nas diretrizes de funcionamento da moeda. Segundo o BC, das dez diretrizes iniciais definias em maio de 2021, quando o projeto foi iniciado, nove seguirão em vigência com algumas alterações.

Dentre as mudanças mais significativas, a exclusão da segunda diretriz, que previa o uso da moeda para pagamentos de varejo, foi o destaque da atualização. A proposta sobre o foco no varejo foi incorporada em outra diretriz.

A partir de maio, o Banco Central informou que irá iniciar a incorporação de agentes financeiros nos testes do novo serviço. Já os testes com títulos públicos serão iniciados em fevereiro de 2024.

Ainda de acordo com o BC, caso os testes tenham êxito, no fim de 2024, a nova versão da moeda deve ser disponibilizada ao público.

Cronograma

