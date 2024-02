Porto Alegre Banco de sangue do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre precisa aumentar o número de doadores

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

O setor funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h Foto: Cristine Rochol/PMPA O setor funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O período de férias escolares e o carnaval impactam nas doações de sangue, item essencial para a reabilitação de pacientes. No HPS (Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre), por exemplo, a média diária normal de doações é de 12 pessoas e, nos últimos dias, está em apenas duas.

Em razão disso, a instituição de saúde está precisando aumentar o número de doadores neste mês. Para doar, as pessoas devem, preferencialmente, fazer agendamento prévio pelo telefone (51) 99531-0585 (WhatsApp).

Com capacidade para atender de 16 a 20 pessoas por dia, o setor funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h, no segundo andar do hospital, no Largo Teodoro Herzl, s/nº, no bairro Bom Fim.

Confira as condições para doar sangue:

– Estar em boa condição de saúde.

– Pesar mais de 50 quilos.

– Ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 precisam de autorização de um responsável).

– Ter dormido no mínimo seis horas nas últimas 24 horas.

– Respeitar o intervalo mínimo entre doações (dois meses para homens e três meses para mulheres).

– Não possuir evidência clínica ou laboratorial de doenças transmissíveis pelo sangue.

– Não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis.

– Apresentar documento oficial com foto.

