O programa Mãe Gaúcha foi lançado no Palácio Piratini O programa Mãe Gaúcha foi lançado no Palácio Piratini. (Foto: Gustavo Mansur/Secom)

O TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) repassou R$ 3,38 milhões para o programa Mãe Gaúcha, lançado na quarta-feira (7) pelo governo do Estado no Palácio Piratini.

A iniciativa distribuirá 24,7 mil kits de enxoval para bebês a gestantes em situação de vulnerabilidade social, pobreza ou extrema pobreza. Além do dinheiro repassado pelo Judiciário, o programa conta com recursos do Fundo de Proteção e Amparo Social do Estado do Rio Grande do Sul e do Tesouro do Estado. A expectativa é de que a distribuição dos kits comece a partir da segunda quinzena de março.

“Nosso Judiciário segue a sua linha de atuação voltada para as pessoas e trabalhamos intensamente por todas elas, atuando, além da prestação jurisdicional, com importantes ações de contribuição em políticas públicas importantes, dentro das nossas possibilidades oriundas da nossa gestão financeira e orçamentária”, disse o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto.

“O sentimento de proteção e cuidado que está sendo dado às mães será estendido a cada uma das crianças abrangidas pelo programa. A entrega do kit é também um incentivo para o cumprimento das agendas de pré-natal”, afirmou o governador Eduardo Leite.

