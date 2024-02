Economia Puxada pelos alimentos, inflação fica em 0,42% em janeiro no Brasil

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A alimentação no domicílio subiu 1,81%, influenciada principalmente pelas altas da cenoura e da batata-inglesa Foto: Acervo/IBGE A alimentação no domicílio subiu 1,81%, influenciada principalmente pelas altas da cenoura e da batata-inglesa. (Foto: Acervo/IBGE) Foto: Acervo/IBGE

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do País, ficou em 0,42% em janeiro, 0,14 ponto percentual abaixo da taxa registrada em dezembro (0,56%), segundo dados divulgados nesta quinta-feira (8) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,51%, abaixo dos 4,62% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2023, a variação havia sido de 0,53%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em janeiro. A maior variação (1,38%) e o maior impacto (0,29 ponto percentual) partiram do grupo alimentação e bebidas, que acelerou em relação ao resultado de dezembro (1,11%). A alimentação no domicílio subiu 1,81%, influenciada pelas altas da cenoura (43,85%), da batata-inglesa (29,45%), do feijão-carioca (9,70%), do arroz (6,39%) e das frutas (5,07%).

Na sequência, destaca-se a alta de saúde e cuidados pessoais (0,83% e 0,11 ponto percentual). Os itens de higiene pessoal subiram 0,94%, influenciados pelos aumentos de produtos para pele (2,64%) e perfume (1,46%). Os itens planos de saúde (0,76%) e produtos farmacêuticos (0,70%) também registraram alta em janeiro.

Por sua vez, o grupo transportes registrou queda em janeiro (-0,65% e -0,14 ponto percentual). Os demais grupos ficaram entre as taxas de -0,08% de comunicação e 0,82% de despesas pessoais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/puxada-pelos-alimentos-inflacao-fica-em-042-em-janeiro-no-brasil/

Puxada pelos alimentos, inflação fica em 0,42% em janeiro no Brasil

2024-02-08