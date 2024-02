Política Decisão de Alexandre de Moraes impede Bolsonaro de sair do País e de ter contato com investigados

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

O ministro do STF deu um prazo de 24 horas para que Bolsonaro entregue o seu passaporte para as autoridades policiais.

Decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes impede que o ex-presidente Jair Bolsonaro saia do País e tenha contato com os investigados na Operação Tempus Veritatis, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. A ação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (8).

O ministro deu um prazo de 24 horas para que Bolsonaro entregue o seu passaporte para as autoridades policiais. Os agentes federais foram até a casa de Bolsonaro em Angra dos Reis (RJ) para apreender o documento, mas o passaporte não estava no local. A defesa do ex-presidente garantiu que ele cumprirá as determinações judiciais.

A operação da PF é baseada na delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, quatro de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão no Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e Distrito Federal.

