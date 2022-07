Rio Grande do Sul Banco de Sangue do Hospital Universitário de Canoas agenda doadores para coleta neste sábado

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2022

A instituição está precisando de sangue de todos os tipos e é responsável pelo abastecimento dos hospitais de Canoas. Foto: Reprodução A instituição está precisando de sangue de todos os tipos e é responsável pelo abastecimento dos hospitais de Canoas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Todo o primeiro sábado de cada mês, o Banco de Sangue do Hospital Universitário de Canoas (HU), na avenida Farroupilha, 8001, Bairro São José, recebe doadores das 8h às 16 horas. Voluntários interessados em colaborar podem agendar a doação pelo telefone 3478.8200.

Uma vantagem ao doador é a liberação da cobrança do estacionamento, desde que o veículo seja colocado no estacionamento atrás do HU, do prédio da Odontologia da Ulbra. O ticket é validado no Banco de Sangue e ao apresentar no guichê do estacionamento, não é cobrado.

Quem não conseguir doar neste sábado (2), pode fazer a doação, sem horário agendado, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A instituição está precisando de sangue de todos os tipos e é responsável pelo abastecimento dos hospitais de Canoas – HU, Pronto Socorro de Canoas, Graças e o da Base Aérea.

Algumas condições básicas para doar

Ter entre 18 e 60 anos para a primeira vez, ou até 69 anos se já é doador;

Jovens de 16 a 18 anos, desde que possuam autorização do responsável;

Ter 50 quilos ou mais;

Estar bem alimentado;

Não ter ingerido álcool e/ou comidas gordurosas nas últimas 12 horas;

Estar se sentindo bem, sem dores ou sintomas gripais.

Não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses.

