Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

Instituições afirmam que é possível conciliar a atuação social com rentabilidade adequada. (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressalta com frequência que os bancos públicos têm o papel de estimular a economia. Ainda assim, os dois principais deles, Banco do Brasil e Caixa, negam que haja ingerência do governo e dizem que é possível conciliar a atuação social com rentabilidade adequada.

Em entrevista recente, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou que não vê dicotomia entre ter banco público com as características da instituição que comanda e um governo com comportamento ideológico, como o de Lula. Ainda assim, admitiu que há uma diferença entre o atual governo e seu antecessor.

“Os indicadores de sucesso de um e de outro é que vão permitir comparar. (…) Olhe o comportamento das ações do BB, veja o que aconteceu desde janeiro do ano passado. Se o mercado tivesse percebido isso [eventual ingerência], teria outra atitude”, disse.

Vieira afirmou que já esteve dezenas de vezes com Lula e nunca recebeu nenhum tipo de pedido para alterar as políticas do banco e acelerar o crédito. “É óbvio que temos de ter sensibilidade social, não tem dúvidas sobre isso. Cada cem unidades do Minha Casa Minha Vida geram 67 empregos diretos. Por que não induzir isso? Estamos fazendo nosso papel de forma tranquila.”

Tarciana Medeiros, presidente do BB também nega que haja qualquer interferência. “Tivemos lucro recorde em 2023, com ROE [retorno sobre patrimônio] de 21,6%, o maior do sistema financeiro”, disse na divulgação dos resultados do ano passado. As ações subiram 68,9% desde o início do governo.

O vice-presidente financeiro do BB, Geovanne Tobias, afirmou que, “apesar de todo descrédito do mercado” com a atual gestão, o banco está entregando resultados históricos. “Tem gente que acredita em Papai Noel, terra plana… o que eu posso fazer?”, disse a jornalistas. Tarciana acrescentou que analistas podem esperar para este ano “tudo que não esperavam para 2023” e o banco entregou.

No BNDES, o presidente Aloizio Mercadante disse neste mês que o modelo da instituição que havia no passado, de financiamento com subsídios, não irá voltar. “A instituição mais transparente do Brasil hoje é o BNDES, aquela névoa da caixa preta hoje é um aquário. Isso tem que ser feito porque é um banco público.”

O BNDES afirmou que os resultados de 2023 serão divulgados na segunda-feira (4). “De forma antecipada, é possível dizer que os dados apontam crescimento real e nominal do estoque de crédito BNDES, em consonância com a tendência dos demais bancos públicos.”

Há algumas diferenças de metodologia e os dados do BC sobre crédito direcionado no BNDES não incluem, por exemplo, instrumentos que formam a carteira expandida, como debêntures e avais.

No fim do terceiro trimestre, o BNDES tinha uma carteira de R$ 495,2 bilhões, o maior nível desde o primeiro trimestre de 2019. O banco também afirmou que, no seu cenário-base, os desembolsos devem subir para 1,4% do PIB em 2026, no fim do governo atual. No cenário otimista, terminaria o mandato em 2%.

