Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

Processo teve apenas um lance; projeto terá investimento de R$ 14,2 bilhões. (Foto: Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP)

O Consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos, composto pela empresa chinesa CRRC e pela brasileira Comporte, que administra o metrô de Belo Horizonte, venceu nesta quinta-feira (29) o leilão para construir e operar o trem que deve ligar as cidades de São Paulo e Campinas em um trajeto de 101 km.

O consórcio foi o único a apresentar proposta, que ofereceu desconto de 0,01% na contraprestação – valor a ser pago pelo Estado, de R$ 8,06 bilhões. O edital previa que o vencedor seria quem oferecesse o maior desconto. Já o investimento do governo de São Paulo foi mantido, de R$ 8,98 bilhões.

Quando estiver operando, o Trem Intercidades (TIC) deve fazer as viagens entre São Paulo e Campinas em 1 hora e 4 minutos, com velocidade de até 140 km/h, e passagem de R$ 64. O investimento previsto no projeto é de R$ 14,2 bilhões. A concessão é para explorar o serviço por 30 anos.

O consórcio vencedor também vai operar um Trem Intermetropolitano (TIM) para atender passageiros em Jundiaí, Louveira, Vinhedo e Valinhos, no interior de São Paulo. Também será responsável pela operação da Linha 7-Rubi, atualmente administrada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que teve um movimento de 99 milhões de passageiros em 2023.

De acordo com o secretário de Parcerias em Investimentos (SPI), Rafael Benini, a expectativa é que o TIM entre em funcionamento até 2029. Já o TIC, que prevê apenas uma parada de dois minutos em Jundiaí, deve começar a operar até 2031.

A empresa Comporte pertence à família Constantino, que fundou a Gol e administra também diversas empresas de transporte rodoviário.

O edital prevê que a Consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos implante trens cuja velocidade máxima chegue a 140 km/h, que é considerada média, mas representaria o transporte de passageiros por trilhos mais rápido em operação no Brasil.

No modelo licitado, tanto o TIC quanto o TIM serão ligados entre as estações Barra Funda e Campinas. A linha 7-Rubi vai até a Estação da Luz.

O leilão

O prazo para recebimento dos envelopes de empresas interessadas, nacionais ou estrangeiras, foi encerrado às 15h17, e houve a abertura das propostas comerciais. A sessão pública do leilão teve início às 15h38 com a leitura das regras. Às 15h56 houve a batida simbólica do martelo pelo consórcio vencedor.

Em seu discurso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), brincou sobre o ato de bater o martelo e fez alusão ao momento de outro leilão, do Rodoanel, quando derrubou o símbolo da B3 durante as marteladas.

Tarcísio aproveitou a ocasião para falar sobre a possibilidade de desenvolver projetos com outras ligações por linha férrea.

“Emblemático, inovador. É o primeiro com três serviços, a Linha 7, o trem intermetropolitano, e o nosso trem expresso, que vai sair de Campinas, com uma parada em Jundiaí e até São Paulo. Isso vai descomprimir as nossas rodovias, e nos dá oportunidade de sonhar. Por que não fazer Sorocaba a São Paulo? Por que não fazer o São Paulo a Santos? Vamos pensar em outras ligações”, disse o governador.

O governador ainda afirmou estar confiante na operação do serviço expresso em 2031, tratando o prazo como “factível”, apesar da complexidade do projeto.

“Aquilo que nós colocamos no estudo, confere com a realidade. A empresa faz, porque tem penalização por descumprimento de prazo, então ela vai lá e verifica se aquele prazo é possível. Estabelecemos os mecanismos de compartilhamento de risco, risco de demanda, ou seja, é um projeto que está redondo do ponto de vista de execução e agora também vai caber a nós fazer todo o esforço possível para ajudar, para acelerar esse processo, para fazer com que esse processo possa ocorrer até em antecipação”, disse Tarcísio.

Para Guilherme Naves, sócio da consultoria Radar PPP, o leilão do projeto pode ser avaliado como um sucesso, apesar de receber apenas uma proposta.

“Talvez seja o maior projeto da América Latina em curto prazo, com investimento superior a R$ 13 bilhões. Um projeto bastante específico, complicado. O fato de aparecer um interessado é uma vitória. Ter alguém que que tope os riscos é razão justa para celebração”, disse.

Do lado de fora da B3, Bolsa de Valores de São Paulo, onde foi realizado o leilão do Trem Intercidades Eixo Norte, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo fez um protesto contra a privatização da Lina 7-Rubi, prevista no projeto.

