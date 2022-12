Brasil Banco do Brasil fora do ar: aplicativo enfrenta problemas de conexão

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Usuários que tentam fazer login no app não conseguem sair da tela inicial. Foto: Reprodução Usuários que tentam fazer login no app não conseguem sair da tela inicial. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O aplicativo do Banco do Brasil está fora do ar nesta sexta-feira (30), último dia útil do ano. Segundo relatos publicados nas redes sociais, não é possível fazer login no aplicativo, que apresenta falha na autenticação e não abre.

Dados do Downdetector, plataforma que monitora o status de serviços online, indicam que a falha começou por volta das 7h45min (horário de Brasília). Em apenas uma hora, as notificações sobre o problema saltaram de 230 para 1.390. Ao que parece, a falha acontece nos sistemas do BB, uma vez que clientes também enfrentam dificuldades para fazer login no Internet Banking e usar o cartão de crédito.

Dados do Google Trends, ferramenta que monitora buscas em tempo real, indicam que houve aumento repentino nas pesquisas por “Banco do Brasil” na última hora. Termos como “aplicativo do banco do brasil está fora do ar hoje”, “instabilidade app banco do brasil” e “app do banco do brasil está com problema” estão entre os mais pesquisados. Procurado, o Banco do Brasil disse que “identificou instabilidade em seus sistemas no início da manhã desta sexta” e garantiu que “o acesso ao app BB está em processo de normalização”.

Usuários que tentam fazer login no app não conseguem sair da tela inicial. É exibida a mensagem de erro “Opa… Aconteceu um problema de conexão com nosso app, tente mais tarde”. Clientes que conseguiram entrar, por sua vez, enfrentam problemas para fazer pagamentos e transações. Nesse caso, o app informa que o serviço está indisponível. “Estamos passando por dificuldades técnicas e alguns serviços estão indisponíveis. Avisaremos assim que tudo normalizar”, diz a mensagem de erro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil