“O elemento que foi pego, graças a Deus, que não coaduna com nenhuma situação, mas classificam como bolsonarista. É o modo de tratar”, completou.

Bolsonaro voltou a dizer que sempre agiu “dentro das quatro linhas da Constituição”. Dirigindo-se aos seus apoiadores, o presidente declarou: “Não vamos achar que o mundo vai acabar no dia 1º” – data em que Lula (PT) assumirá a Presidência da República.

Ele também negou a ideia de “vamos para o tudo ou nada”. “Não tem ‘tudo ou nada”, declarou, antes de pedir que seja feita oposição com “inteligência” ao futuro governo. “Vamos mostrar que somos diferentes do outro lado”, completou.

Morte de Pelé

Bolsonaro ainda lamentou a morte de Pelé, ocorrida na quinta-feira (29). “Em meu primeiro mandato, tive contato com ele, tive o prazer de conversar alguns minutos com ele. Pessoa simples, mas que levou o nome do Brasil aos quatro cantos do mundo. Hoje, o mundo todo chora o passamento do Pelé”, declarou.

Repercussão

O deputado federal Bibo Nunes (PL-RS) comentou o pronunciamento do presidente Bolsonaro. “O presidente Bolsonaro se colocou bem, falou com extremo bom senso e, principalmente, respeitando a Constituição. Sobre os próximos dias, assim como foi dito, no dia 1º de janeiro não acaba o mundo, simplesmente começa um novo governo, que somos contrários, por isso faremos oposição e seguiremos trabalhando fortemente para que possamos voltar de maneira democrática”, afirmou o parlamentar.