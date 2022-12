Porto Alegre Mais de 100 mil pessoas são esperadas para a festa de Ano-Novo na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Logística do evento foi tema de nova reunião entre prefeitura e concessionária GAM3. (Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (31), mais de 100 mil pessoas devem curtir o Ano-Novo nas proximidades da Usina do Gasômetro, no Centro Histórico de Porto Alegre. A prefeitura é apoiadora institucional do evento e a realização fica por conta do consórcio GAM3, que administra o Trecho 1 da orla do Guaíba, onde a festa voltará a ser realizada após dois anos de interrupção pela pandemia de coronavírus.

Diretor de negócios da empresa, Vinicius Garcia reiterou: “A festa deve durar das 17h às 2h, por isso os preparativos têm que estar adiantados para que a festa da chegada de 2023 seja divertida, com comodidade e segurança a todos”.

“As forças foram canalizadas entre o poder público e a iniciativa privada para garantir a segurança do público neste grande evento às margens do Guaíba”, frisou o Secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda.

Atuarão à beira do Guaíba fiscais, guardas municipais, agentes de trânsito, garis e profissionais da área de serviços urbanos da prefeitura (iluminação, arborização e asfaltamento), além de contratados pela GAM3 – incluindo artistas e atrações como queima de fogos. Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil e equipes médicas também integram a força-tarefa. Confira, a seguir, alguns itens já acertados pela comissão organizadora.

Logística

– Fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDet) estarão agindo, em caráter de orientação, no entorno da Arena Réveillon, para não permitir o ingresso de ambulantes irregulares dentro da área de contenção da festa.

– De 100 a 120 garis do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) estarão atuando no encerramento da festa, e 20 contêineres automatizados serão colocados na área para facilitar o recolhimento de lixo.

– Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos já providenciam melhorias no asfaltamento das ruas em torno da orla. A iluminação será revisada nesta terça (27) e quarta-feira, e será dada atenção adicional à arborização da área.

– Ao menos duas ambulâncias estarão no local: uma básica, e a outra avançada, com médico. Havendo necessidade, os casos serão encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).

– De forma conjunta, as forças policiais estarão mobilizadas para garantir a segurança no evento na Orla do Guaíba. Pelo planejamento operacional, serão empregados efetivos da Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

– A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), estará com efetivo na região para orientar o trânsito nos pontos em que há necessidade de bloqueio para garantir a segurança viária.

– A partir das 15h, haverá bloqueio na avenida Mauá a partir da rua Bento Martins e também na avenida Loureiro da Silva em frente à Câmara de Vereadores, com desvio pela rua Vasco Alves. A área de lazer da avenida Beira-Rio com a Rótula das Cuias – que aos finais de semana é aberta às 19h – continuará fechada até o fim do evento.

– No transporte público, haverá reforço nas linhas de ônibus que circulam durante a madrugada. No que se refere aos táxis e veículos de aplicativos, pontos de embarque e desembarque de táxis e de transporte por aplicativo serão instalados nas avenidas Augusto de Carvalho (próximo à rótula das Cuias) e Mauá (esquina com rua Bento Martins).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre