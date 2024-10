Economia Bancos farão novo mutirão de negociação de dívidas a partir de sexta-feira

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os bancos participantes oferecerão parcelamento e abatimentos nos valores das dívidas Foto: Reprodução Os bancos participantes oferecerão parcelamento e abatimentos nos valores das dívidas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As instituições bancárias vão iniciar, nesta sexta-feira (1º), o mutirão nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A entidade promove a iniciativa junto com o Banco Central do Brasil (BC), a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e os Procons de todo o País. O mutirão vai até o dia 30 de novembro.

Segundo a Febraban, será possível negociar débitos de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades que estejam em atraso e não tenham bens dados em garantia (como veículos, motocicletas e imóveis) nem dívidas prescritas.

A inadimplência no Brasil teve um crescimento de 16% entre agosto de 2021 e o mesmo mês em 2024, passando de 62,25 milhões de inadimplentes para os atuais 72,46 milhões – ou seja, um aumento de mais de 10 milhões de pessoas. Os dados são do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas do Brasil, produzido pelo Serasa.

Na página do mutirão na internet, o interessado poderá consultar a relação de instituições financeiras participantes. Estas vão oferecer melhores condições parcelamentos, descontos nos valores das dívidas ou taxas de juros reduzidas para refinanciamentos, de acordo com suas políticas de crédito. Vale destacar, que já houve um mutirão semelhante entre março e abril deste ano.

Ainda de acordo com a Febraban, as negociações poderão ser feitas diretamente nos canais oficiais das instituições credoras (informando que deseja renegociar pelo Mutirão da Febraban). É importante informar a dívida que se deseja quitar e perguntar sobre as condições oferecidas. Se concordar com o que foi proposto, o consumidor deve pedir para assinar o acordo de negociação.

Outra opção é acessar o portal consumidor.gov.br (neste caso, é necessário ter conta nível prata ou ouro). As dívidas em nome do consumidor também podem ser consultadas no Registrato — sistema do Banco Central (BC) que permite acessar o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR).

“Os bancos estão empenhados em ofertar condições especiais para a negociação de dívidas em atraso e contribuir para a recuperação financeira do consumidor”, diz Amaury Oliva, diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban. “A mobilização nacional propicia ao consumidor planejar o quanto tem de dívidas em atraso e o quanto sobra de dinheiro para negociar com a instituição credora.”

Segundo Amaury Oliva, diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban, a página do mutirão ainda oferece conteúdo gratuito sobre educação financeira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/bancos-farao-novo-mutirao-de-negociacao-de-dividas-a-partir-de-sexta-feira/

Bancos farão novo mutirão de negociação de dívidas a partir de sexta-feira

2024-10-28