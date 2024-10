Mundo Coreia do Norte envia mais de 9 milhões de projéteis de artilharia à Rússia, diz Coreia do Sul

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

A Coreia do Norte é capaz de obter seus próprios metais e armas para a produção de munição. Foto: KCNA/Reprodução A Coreia do Norte é capaz de obter seus próprios metais e armas para a produção de munição. (Foto: KCNA/Reprodução) Foto: KCNA/Reprodução

A Coreia do Norte enviou mais de 9 milhões de projéteis de artilharia para a Rússia, estima a inteligência sul-coreana, indicando o apoio integral de Pyongyang à guerra de Moscou contra os ucranianos.

O número foi fornecido pela Agência de Inteligência de Defesa da Coreia do Sul em uma resposta por escrito à pergunta de um congressista.

A agência de espionagem sul-coreana tem monitorado as atividades de transporte entre o porto de Rason, no Nordeste da Coreia do Norte, e o Extremo Oriente russo, via satélite. Até agora, a Coreia do Norte enviou mais de 20 mil contêineres para a Rússia. Se todos eles contivessem projéteis de 152 mm para os canhões de obus da Rússia, isso se traduziria em 9,4 milhões de projéteis.

A Coreia do Norte também enviou tropas para a Rússia que devem ser mobilizadas para lutar na Ucrânia.

Em junho, a Coreia do Sul estimou que a Coreia do Norte havia enviado 5 milhões de projéteis de artilharia para a Rússia. Se o número atualizado for preciso, significa que a Coreia tem enviado munições a uma taxa de 1 milhão por mês. Em comparação, a União Europeia estabeleceu uma meta em 2023 de fornecer 1 milhão de cartuchos por ano para a Ucrânia.

Mesmo com remessas tão rápidas, acredita-se que a Coreia do Norte tenha estocado munição suficiente para sustentar a luta em casa por três meses, estima a agência de inteligência.

Acredita-se que a Coreia do Norte esteja operando cerca de 200 fábricas de munições, com grandes unidades produtivas escondidas no subsolo. “Eles estão operando em plena capacidade para ajudar a Rússia”, disse a agência.

A Coreia do Norte é capaz de obter seus próprios metais e armas para a produção de munição. O país tem abundantes recursos metálicos, com suas reservas de minério de ferro estimadas em 5 bilhões de toneladas.

O Banco da Coreia estima que a indústria pesada e química da Coreia do Norte cresceu 8,1% em 2023, impulsionada pela produção de aço.

A Agência Central de Notícias da Coreia do Norte (KCNA) relatou em agosto os esforços para atualizar a tecnologia em siderúrgicas em todo o país, incluindo no Complexo de Ferro e Aço Kim Chaek, que dobrou sua capacidade de produção.

Ao mesmo tempo, outros materiais são necessários para produzir mísseis de precisão. A Coreia do Norte está tentando obter dispositivos semicondutores, aos quais não pode ter acesso devido a embargos internacionais.

A análise dos destroços de mísseis norte-coreanos detonados na Ucrânia indica que Pyongyang está usando componentes fabricados no Japão, Estados Unidos e Europa, disse a agência. A Coreia do Norte está aparentemente retirando chips e outras peças de produtos facilmente obtidos e usando-os para armas.

Acredita-se que a Coreia do Norte tenha fornecido à Rússia mísseis balísticos KN-23 e KN-24 de fabricação nacional, que se acredita não terem precisão porque usam semicondutores de uso geral.

A Coreia do Norte poderia aproveitar dados de armas usadas na Ucrânia para avançar ainda mais em seu próprio desenvolvimento de armas.

