Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2024

Funcionário da Embaixada argentina ergue bandeira do Brasil na residência oficial diplomática argentina em Caracas, na Venezuela, em 1º de agosto de 2023. (Foto: Itamaraty)

Após a decisão do Brasil de defender os interesses diplomáticos da Argentina na Venezuela, a bandeira brasileira foi erguida na residência oficial do embaixador da Argentina em Caracas, de acordo com o Itamaraty.

Na última quarta-feira (31), o Ministério das Relações Exteriores atendeu a um pedido do governo da Argentina para defender os interesses diplomáticos do país na Venezuela após o governo de Nicolás Maduro expulsar diplomatas argentinos do país.

Com o gesto, o Brasil assumiu a “custódia” da Embaixada da Argentina na Venezuela e também de funções diplomáticas de Buenos Aires em Caracas, segundo o presidente argentino, Javier Milei.

Também nessa quinta, Milei agradeceu ao Brasil. Mais tarde, o porta-voz da presidência argentina, Miguel Adorni, disse que o agradecimento de Milei não foi direto para Lula, e sim “em termos diplomáticos”.

“Agradeço enormemente a disposição do Brasil ao assumir a custódia da Embaixada argentina na Venezuela. Também agradecemos a representação momentânea dos interesses da Argentina e de seus cidadãos lá”, diz o post.

Além da Argentina, o regime de Maduro também expulsou o corpo de diplomático de seis outros países latinos que contestaram o resultado proclamado das eleições na Venezuela: Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai. O Peru também deve contar com a ajuda do Brasil para representar seus interesses mais imediatos – a proteção de prédios e de cidadãos, por exemplo.

O pedido de Buenos Aires foi feito pela chanceler argentina, Diana Mondino, ao ministro brasileiro Mauro Vieira após o governo de Nicolás Maduro expulsar os diplomatas argentinos do país.

Estruturas e arquivos

Na prática, ao defender os interesses diplomáticos de outro país, o Brasil vai resguardar a inviolabilidade das instalações e dos arquivos argentinos na Venezuela.

Em princípio, isso significa que funcionários da diplomacia brasileira poderão atuar nas instalações argentinas.

Mais detalhes sobre a cooperação ainda sendo acertados entre os dois países.

A ajuda do Brasil também se dará no esforço para encontrar um destino para seis asilados venezuelanos que estão refugiados na Embaixada Argentina em Caracas.

Os asilados são opositores ao governo de Nicolás Maduro. E devem, com a ajuda do Brasil, ser transferidos para embaixadas de outros países, como as de membro da União Europeia.

Relação Brasil x Argentina

Apesar de os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Javier Milei trocarem farpas e nunca terem tido um encontro bilateral, as diplomacias de Brasil e Argentina mantém suas relações normalmente.

Recentemente, o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, afirmou à TV Globo que, para o presidente Lula, a relação com o país vizinho é “mais importante” do que a que ele tem com Javier Milei.

A líder da oposição a Nicolás Maduro na Venezuela, María Corina Machado, fez uma postagem em sua conta no X e agradeceu a atitude do governo brasileiro.

“Agradecemos ao governo do Brasil pela disposição em assumir a representação diplomática e consular da República Argentina na Venezuela, e a proteção de sua sede e residência, bem como a integridade física de nossos colegas asilados na referida residência. Isto poderia contribuir para o avanço de um processo de negociação construtivo e eficaz como o que o Brasil tem apoiado”, publicou María Corina.

