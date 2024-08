Mundo Brasil assume a embaixada argentina na Venezuela; opositores de Maduro agora são responsabilidade brasileira

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O presidente argentino Javier Milei agradeceu ao governo brasileiro: "Obrigado ao Brasil, aprecio muito a disposição em assumir a custódia da embaixada da Argentina na Venezuela." (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil assumiu temporariamente a custódia das representações diplomáticas da Argentina na Venezuela. O governo brasileiro atendeu ao pedido do país vizinho, depois que o governo Nicolás Maduro expulsou os funcionários das embaixadas e consulados argentinos.

O Brasil também passa a ser responsável pelos seis integrantes da oposição venezuelana que tiveram a prisão decretada e se abrigaram na residência diplomática.

Nessa quinta-feira (1º) de manhã, o grupo acompanhou o hasteamento da bandeira do Brasil na residência diplomática da Argentina em Caracas. Os seis opositores se abrigam no local desde o dia 20 de março, quando pediram asilo ao governo argentino, depois que mandados de prisão foram emitidos contra eles, por suposta conspiração. Todos negam as acusações.

Por trás do muro, Magalli Meda, que era a coordenadora da campanha de Maria Corina Machado, antes de ela ser impedida de concorrer, disse que têm sido dias muito difíceis. Mas que a situação faz parte do processo de impor a verdade concluída em 28 de julho, dia da votação. E que a Venezuela precisa de uma mudança já.

A embaixada argentina funciona em um outro local, num edifício comercial. Todas as instalações estão agora sob responsabilidade do Brasil, que atendeu ao pedido do governo de Javier Milei, conforme preveem as convenções de Viena sobre as relações diplomáticas e consulares, de 1961.

Milei, que é crítico do presidente Lula, agradeceu. “Obrigado ao Brasil, aprecio muito a disposição em assumir a custódia da embaixada da Argentina na Venezuela e a representação momentânea dos interesses da república argentina e dos seus cidadãos. Os laços de amizade que unem a argentina ao brasil são muito fortes e históricos”, disse ele em uma postagem no X.

A líder da oposição, Maria Corina Machado, também agradeceu ao governo brasileiro por assumir as representações argentinas e proteger a integridade física dos aliados dela, ali abrigados.

Na mesma postagem, agradeceu à fala do embaixador do Brasil na Organização dos Estados Americanos, Benoni Belli, que na noite passada, repetiu a cobrança de Brasília pela divulgação das atas de cada seção eleitoral.

O Brasil também deve temporariamente as representações do Peru. No prédio em que funcionava a embaixada peruana, já não se vê mais a bandeira do país. Assim como no consulado.

O socorro brasileiro vem depois que o governo de Maduro expulsou os diplomatas de seis países por críticas relacionadas ao resultado da eleição.

Na quarta (31) à noite, em uma apresentação de mais de duas horas, Nicolás Maduro afirmou estar disposto a retomar o diálogo com os Estados Unidos, desde que Washington esteja disposta a respeitar a soberania da Venezuela e parar de ameaçar o país.

Ele voltou a acusar o governo americano de montar o atual cenário de instabilidade. E afirmou que o Centro Carter trouxe o relatório sobre a eleição venezuelana já pronto. Na terça (30), a organização disse que não conseguiu verificar a autenticidade da votação que deu vitória ao chavista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/brasil-assume-a-embaixada-argentina-na-venezuela-opositores-de-maduro-agora-sao-responsabilidade-brasileira/

Brasil assume a embaixada argentina na Venezuela; opositores de Maduro agora são responsabilidade brasileira

2024-08-01