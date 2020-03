Colunistas Banido pela Fifa, Ricardo Teixeira gravou exclusiva para CNN Brasil

Por Flávio Ricco | 11 de março de 2020

CNN Brasil apresentou sua grade de programação em evento de lançamento. (Foto: CNN/ Reprodução)

Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, gravou uma entrevista exclusiva para o programa “CNN Séries Originais”, comandado por Evaristo Costa, que será apresentado nas noites de domingo da CNN Brasil. A gravação fará parte de um documentário sobre futebol intitulado “Sonhos Roubados dos Jovens” e terá quatro episódios. Há uma grande expectativa em torno dessa entrevista de Teixeira, que comandou a CBF de 1989 a 2012. Ele também foi integrante do comitê executivo da Conmebol (Confederação Sul-Americana) e da própria Fifa, entidade que o baniu, em novembro de 2019, de qualquer atividade ligada ao futebol pelo resto da vida. O brasileiro ainda foi multado em 1 milhão de francos suíços pelo comitê de ética da entidade internacional. Foi uma resposta da Fifa aos processos abertos pelo FBI nos Estados Unidos contra seus dirigentes. O sucessor dele na

CBF, José Maria Marin, está preso nos EUA, condenado por corrupção. Pesam contra os brasileiros acusações de participação em esquemas de corrupção e pagamentos de propinas em contratos de televisionamento. O “CNN Séries Originais” terá três horas de duração e a cada edição serão exibidos três documentários exclusivos, produções próprias ou terceirizadas, nacionais ou estrangeiras, com diferentes números de episódios. Além do tema “Futebol”, também já estão finalizados “Príncipe Harry e Megan Markle” e “Amazônia”.

Recado

Durante discurso na festa da CNN Brasil, segunda-feira na OCA-Ibirapuera, em São Paulo, o empresário Rubens Menin fez questão de deixar claro que o novo canal de notícias é um esforço dele e do amigo e jornalista Douglas Tavolaro, ex-VP de Jornalismo da Record. De mais ninguém. E que há mais de dois anos trabalhavam no projeto de licenciamento da marca no País.

Mistura

Ainda sobre a festa da CNN, bastante prestigiada por autoridades, outro detalhe chamou atenção: a quantidade de “ex”.

Como se sabe, nos seus mais diferentes setores, a CNN Brasil reúne profissionais que trabalharam no Grupo Globo, Grupo Band, SBT, Rede TV! e, Record, evidentemente.

Gravação cancelada

Luciana Gimenez deveria fazer duas gravações na segunda-feira. Uma com Sérgio Reis e a outra, com MC Biel. Segundo informações de bastidores, a segunda gravação, com Biel, não aconteceu porque a apresentadora teria chegado atrasada na emissora.

Outro lado

A coluna, porém, teve o cuidado de procurar a Rede TV! e recebeu a seguinte resposta sobre o caso:

“A Luciana [Gimenez] estava com febre. Gravou o primeiro programa, mas não se sentiu bem, portanto a segunda gravação foi cancelada”.

Alexandre Garcia

O jornalista Alexandre Garcia, que, muitos achavam, poderia ser um reforço da CNN Brasil, após deixar o Grupo Globo, onde trabalhou durante 30 anos, foi contratado pelo Canal Rural.

Ele estreia como comentarista na próxima segunda-feira durante os programas “Rural Notícias” e “Mercado & Companhia”.

Proposta

A contratação de Garcia faz parte de um movimento do Canal Rural, que, desde o ano de 2019, busca aproximar cada vez mais o ambiente rural do urbano. Alexandre Garcia fará o seu trabalho direto dos estúdios do canal em Brasília.

Movimentações

O Grupo Band confirmou ontem informações antecipadas por este espaço. José Luiz Datena retornará à Rádio Bandeirantes na próxima segunda-feira para apresentar o “90 Minutos”. Por sua vez, Luiz Megale voltará a participar do “Jornal da BandNews FM”, das 7h às 9h, ao lado de Eduardo Barão, Carla Bigatto e Sheila Magalhães.

Barão, que em breve, deixará a BandNews FM para assumir o posto de correspondente internacional do Grupo Bandeirantes nos Estados Unidos.

Rumores

Entre as emissoras, surgiu a informação que o DAZN estaria pensando em disputar o mercado de TV a cabo. Para isso, contaria com apoio da Focus, uma empresa de pesquisa de hábitos de consumo, a fim de mapear o perfil do público para saber quais são os torneios preferidos. O Brasileirão Série A (hoje nas mãos de Globo e Turner) aparece de forma recorrente nas questões.

Resposta do DAZN

Procurada pela coluna, o DAZN enviou a seguinte resposta em relação a esse assunto:

“O DAZN não comenta sobre especulações dessa natureza”.

Música

Luísa Sonza é uma das convidadas do “Só Toca Top Verão” deste sábado, na Globo Os apresentadores Ludmilla e Mumuzinho recebem, ainda, Claudia Leitte, Sorriso Maroto e a dupla Diego & Victor Hugo.

Bate-Rebate

·Tatá Werneck grava no segundo semestre a nova temporada do programa “Lady Night”.

·A Record, via “Amor Sem Igual”, iniciou uma parceria com o canal de YouTube ‘Um Diabético’…

·…A novela tem entre seus personagens, Geovani (Paulo Figueiredo), diabético, que tem diversas de suas cenas desencadeadas pela maneira como ele lida com a sua doença….

·… O repórter e influenciador digital Tom Bueno, que comanda o canal ‘Um Diabético’, vai revisar cenas, e, acompanhado por especialistas, explicar quais foram as atitudes certas e erradas do personagem da dramaturgia.

·O humorístico “A Praça é Nossa” (SBT) terá um especial nesta quinta-feira, dedicado ao aniversário de Carlos Alberto de Nóbrega…

·…Liberada pela Rede TV!, Luciana Gimenez faz uma participação nessa edição da “Praça”.

C’est fini

O Discovery marcou para dia 24, às 22h, a estreia de “Largados e Pelados: Sozinhos”, programa no qual participantes de edições anteriores vão encarar um novo desafio de 21 dias, dessa vez sem duplas ou grupos.

O spin-off terá pré-estreia no site Discovery.com na terça-feira, 17, e ficará disponível por uma semana, quando então passará a integrar a grade do canal linear.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

