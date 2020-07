Acontece Banrisul anuncia recursos de R$ 4,1 bilhões para o Plano Safra 2020/2021

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Neste momento de pandemia do novo coronavírus, o atendimento presencial ao agronegócio está sendo agendado pelo aplicativo Banrisul Digital ou no site. (Foto: Reprodução/Banrisul)

O Banrisul anunciou, nesta quinta-feira (02), o seu Plano Safra 2020/2021, em uma coletiva online. O governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, estava presente na cerimônia e comentou sobre a importância dos recursos disponibilizados pelo Banrisul para o produtor rural.

“Nós olhamos para esse momento de tanta dificuldade sabendo que passará, e vai permanecer a nossa histórica capacidade de superação, empreendedorismo, e principalmente o agronegócio. O nosso estado é uma grande referência, superaremos esse momento. A vocação do banco é estar e ser parceiro do nosso estado. O Banrisul já fez a sua parte como parceiro, dando suporte em relação a estiagem, com prazos alongados e o custeio da safra, e renova agora o seu compromisso com o desenvolvimento do estado”, destacou Leite.

O banco vai disponibilizar R$ 4,1 bilhões em recursos para o agronegócio do Rio Grande do Sul, o valor é 26% superior ao disponibilizado no período anterior. Desse total, R$ 500 milhões serão destinados exclusivamente para o financiamento de investimentos para a recuperação econômica do estado e R$ 3,6 bilhões para as demais linhas do agronegócio, como custeio, comercialização e industrialização. Para a agricultura familiar, o montante é de R$ 800 milhões, aos médios produtores são R$ 635 milhões, e para os demais produtores, cooperativas e empresas do setor, é de R$ 2,67 bilhões.

De acordo com o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, os números refletem o direcionamento estratégico dado ao setor. “Nos últimos três anos, o Banrisul investiu, e continuará investindo, na modernização de sua atuação no agronegócio, com o aperfeiçoamento de processos internos, implementação de tecnologias para avaliação, contratação e acompanhamento de operações de financiamento, capacitação dos nossos colaboradores, desenvolvimento da oferta de produtos e serviços e o aprimoramento da atuação comercial e mercadológica do Banco no setor”, ressaltou.

O dirigente destacou, ainda, que o Banrisul já iniciou o recebimento de propostas de financiamento nesta quarta-feira (01). “Para agilizar o acesso ao crédito rural, já temos uma parcela significativa de nossa carteira de clientes com limites pré-aprovados pelo Banco para financiarem o custeio agrícola e pecuário e para investimento, com as equipes das agências treinadas e preparadas para operacionalizarem os pedidos para a nova safra”, frisou.

Recursos para investimentos

No Plano Safra 2020/2021, serão ampliados os recursos próprios disponíveis pelo Banrisul para R$ 450 milhões nas principais linhas de investimento para o agronegócio, como o Inovagro, Moderagro, Pronaf e Pronamp Investimentos. Para promover esse aumento, o Banco buscou equalização direta junto ao Tesouro Nacional, visando atender a demanda no Estado, mesmo que os recursos repassados pelo BNDES acabem, como tem ocorrido nos últimos anos.

Nesta safra, a estratégia comercial para os financiamentos será voltada à irrigação das lavouras, conservação do solo e armazenagem de grãos e frutas e seus derivados. Outro destaque é a modalidade AgroInvest 4.0, linha de crédito que tem a finalidade de financiar novas tecnologias para a produção agropecuária, como drones e softwares de gestão e automação agrícola, acelerando a digitalização no campo.

Seguro rural

Na última safra, diante da severa estiagem que atingiu o Rio Grande do Sul, o Banrisul, utilizando um moderno sistema de análise e julgamento do seguro Proagro, juntamente com uma equipe especializada de analistas, possibilitou ao produtor rural receber o valor das indenizações com segurança e rapidez.

Para a Safra 2020/2021, o Banrisul pretende trabalhar junto aos produtores para ampliar as áreas cobertas por seguro no Estado, contando com a parceria comercial de três seguradoras, todas habilitadas no Programa Seguro Rural do Governo Federal, para contratação de diversas modalidades de seguro para custeio agrícola. O valor relativo ao seguro poderá ser financiado na operação de crédito, facilitando o acesso ao produto pelo produtor.

Atendimento

O Banrisul está presente por meio de agências ou postos bancários em 430 municípios gaúchos, que têm atuação em todas as 497 cidades do RS. Além da capilaridade da presença do Banrisul no Estado, o produtor rural também conta com uma equipe de gerentes especializados no agro, dedicados exclusivamente às demandas do setor.

Neste momento de pandemia, o atendimento presencial ao agronegócio está sendo agendado pelo aplicativo Banrisul Digital ou no site, para garantir a segurança dos clientes e colaboradores do Banco.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece