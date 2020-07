Geral Clone do TikTok feito pelo Facebook será encerrado em julho

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

O aplicativo Lasso não atingiu números relevantes. (Foto: Reprodução)

O Facebook deve encerrar em 10 de julho o Lasso, um aplicativo de vídeo inspirado no TikTok que foi lançado em 2018. Na época, o TikTok despontava como um app promissor e, devido ao incômodo que causou, a empresa de Mark Zuckerberg achou que seria estratégico copiar os recursos mais característicos da rede social, agindo de forma similar ao que já havia feito com rivais como o Snapchat. No entanto, a decisão de agora mostra que isso não parece ter dado certo.

Segundo um levantamento da consultoria App Annie, ao Lasso não atingiu números relevantes. Até 1º de junho, o aplicativo para Android possuía uma base ativa com cerca de 80 mil usuários – a maioria do México. No iOS, a aceitação foi ainda menor, sendo impossível mensurar um número.

Lançamento limitado

O Lasso teve um lançamento limitado para os Estados Unidos, mas seu alcance foi expandido nos últimos dois anos. Apesar de nunca ter dado as caras no Brasil, o app acabou chegando em alguns países da América Latina, como México, Argentina, Chile, Peru, Equador e Uruguai. Em todo seu tempo de mercado, o aplicativo alcançou um pico diário de 80 mil usuários no Android.

Pequenos clipes

O encerramento do Lasso, contudo, não põe fim na competitividade almejada pelo conglomerado Facebook, já que ele ocorre pouco depois do lançamento do Instagram Reels, que também permite pequenos pequenos clipes com edição de músicas na rede social. Assim como o rival chinês, os vídeos possuem poucos segundos de duração e podem ser compartilhados nos Stories e na aba Explorar.

Além de trazer ferramentas de criação de vídeo, a novidade introduz no Instagram uma nova seção que engloba os vídeos curtos e com efeitos. O recurso começou a ser distribuído pela rede social no mês passado, mas ainda está chegando a todos os usuários do aplicativo.

Mais chances

O lançamento do Reels como competidor do TikTok tem mais chances de dar certo que o Lasso. Além do recurso do Instagram chegar em mais países, o aplicativo já possui mais usuários ativos e engajados que o próprio Facebook.

Vale ressaltar que a empresa de Mark Zuckerberg também possui outras apostas para tentar bater a dominância do TikTok. A divisão de apps experimentais da companhia lançou recentemente o Collab, que é focado na produção de vídeos colaborativos. As informações são da revista Veja e do site Tecmundo.

