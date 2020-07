A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta quinta-feira (02), a inclusão das despesas com cartório e com o ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) nos financiamentos de imóveis feitos no banco.

Essa medida vale para todas as operações residenciais com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e nas operações com recursos da poupança (SBPE) para imóveis com valor de avaliação de até R$ 1,5 milhão.