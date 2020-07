O prefeito de Itabuna (BA), Fernando Gomes (PTC), declarou, durante transmissão pela internet, que autorizará que estabelecimentos comerciais do município reabram as portas a partir da próxima quinta-feira (09) “morra quem morrer”. O vídeo tem circulado nas redes sociais e virou alvo de críticas.

“Primeiro, lutar pela vida, a vida é uma só. [Depois que] morrer, acabou [a vida]. Não tem fortuna, não tem pobreza, não tem falência, não tem nada. Mas não posso abrir uma coisa que não tenho cobertura. Com a dúvida, com os nossos morrendo por causa de um leito em Itabuna, vou transferir essa abertura. No dia 8, mandei fazer o decreto, que no dia 9 abre, morra quem morrer”, disse o prefeito.