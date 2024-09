Acontece Banrisul celebra novo momento do Parque Harmonia com edificações permanentes

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente e diretores do Banrisul foram recebidos, nesta segunda-feira, no Centro Cultural Rede Pampa para um almoço de apresentação e confraternização no espaço. Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Parque Harmonia vive um novo momento. Para além do tradicional Acampamento Farroupilha, que anualmente movimenta o local, neste ano o Parque passa a viver uma nova fase, com gestão da empresa Gam3 Parks e edificações permanentes. A primeira delas é o Centro Cultural da Rede Pampa, que na manhã desta segunda-feira (16), recebeu a diretoria do Banrisul em um almoço de apresentação e confraternização no espaço.

O diretor do banco gaúcho, Fernando Postal, celebrou o novo momento, sem deixar de mencionar os dias difíceis que o Parque Harmonia viveu durante a enchente, em maio, quando mais de 2 metros de água inundavam o local. “Eu estou impressionado pela beleza do que está acontecendo aqui no Harmonia. Eu acho que nós estamos vivendo um novo momento, um momento muito rico, principalmente em um pós-enchente, onde aqui tudo estava alagado, parecia que nada iria acontecer. E agora chegar aqui nesse Parque estruturado e aqui na Rede Pampa, com essa estrutura fixa, é algo impressionante”, disse.

Projetando o futuro do Parque com novas edificações, comércios e eventos da cultura gaúcha, o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, parabenizou a Rede Pampa por investir nesse novo momento do Parque Harmonia. “Esse Parque vai virar quase um museu da cultura gaúcha. Portanto, é muito importante que isso seja feito e é muito carinhoso para gente – que é gaúcho – poder ver isso aqui, trazer os amigos para conhecer como são as tradições do Rio Grande Sul, o churrasco, a nossa cultura, a nossa música, é muito especial. Parabéns ao Rio Grande do Sul por tudo isso e parabéns à Rede Pampa”, celebrou.

O Banrisul também está locado com seu CTG no Acampamento Farroupilha, lembrou o diretor Fernando Postal. Ele também aproveitou para saudar outra área do evento: o espaço reservado à Agricultura Familiar. “Eu acho que foi a grande sacada desse Acampamento, além de toda essa nova estrutura, ter a agricultura familiar aqui dentro também. Isso faz movimentar a nossa agricultura familiar, movimentar os nossos agricultores, ainda mais depois de toda a tragédia que aconteceu. A maioria dos agricultores da agricultura familiar sofreu com a enchente. Então nós nos sentimos felizes de ver esse evento, nos sentimos muito orgulhosos da nossa tradição” reforça.

O Acampamento Farroupilha segue até o dia 22 de setembro, de domingo a domingo, das 9h à meia-noite, no Parque Harmonia. Já o Centro Cultural Rede Pampa está localizado em frente ao palco Jayme Caetano Braun. A programação do local conta diariamente com Shows Pampeanos abertos ao público.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/banrisul-celebra-novo-momento-do-parque-harmonia-com-edificacoes-permanentes/

Banrisul celebra novo momento do Parque Harmonia com edificações permanentes

2024-09-16