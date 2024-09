Acontece Começa hoje o II Congresso Internacional de Educação SESI-SP; evento contará com os especialistas Ailton Krenak e Cida Bento

O evento acontece nos dias 16 e 17 de setembro no Centro Cultural Fiesp. O encontro terá sete palestrantes para falar sobre inclusão, democracia e o uso de tecnologia na educação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nos dias 16 e 17 de setembro, o SESI-SP e a Faculdade SESI de Educação realizam o II Congresso Internacional de Educação, com o tema “Educação e futuro juntos: humanização para além do ser humano”. O evento contará com a presença de palestrantes especialistas em inclusão, democracia e o uso de tecnologia na educação, como Ailton Krenak e Cida Bento.

Ailton Krenak é um pensador, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro da etnia indígena crenaque. Considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, Krenak possui diversos livros publicados e foi o primeiro indígena a se tornar ‘imortal’ da Academia Brasileira de Letras.

Considerada uma das mais relevantes intelectuais e ativistas do movimento negro brasileiro contemporâneo, Cida Bento foi eleita pela revista britânica The Economist uma das 50 pessoas mais influentes no mundo da diversidade. Doutora em psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e professora visitante na Universidade do Texas (EUA), também é autora de diversos livros, dentre eles “O Pacto da Branquitude”.

Ainda, o evento terá a participação de Bas’Ilele Malomalo, Terezinha Rios, Branca Ponce e Barbara Carine.

Serão dois dias repletos de palestras, debates e apresentações que convidarão os congressistas à reflexão sobre os desafios e oportunidades na formação de educadores e estudantes, enfatizando a valorização da diversidade, ética e práticas pedagógicas inovadoras.

