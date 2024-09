Acontece Banrisul lança novos produtos digitais com campanha estrelada por Luísa Sonza

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Banco gaúcho, liderado por Fernando Lemos, completou 96 anos nesta quinta-feira. Foto: Tiago Pereira Banco gaúcho completou 96 anos nesta quinta-feira (Foto: Tiago Pereira) Foto: Tiago Pereira

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em cerimônia realizada na sede do banco, no Centro Histórico da capital, o Banrisul celebrou os seus 96 anos nesta quinta-feira (12). O evento marcou um novo momento da instituição com o lançamento de produtos digitais inovadores – como a Conta Internacional e a nova Conta Digital – que terá como estrela da campanha a cantora gaúcha Luísa Sonza.

O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, reforça a praticidade para abrir a nova conta digital: basta baixar o aplicativo e se cadastrar em poucos minutos, apenas com um documento de identificação. A conta é isenta de pacote de mensalidade de serviços e possui limites de cheque especial, cartões de crédito e Banricompras pré-aprovados.

“A nova conta digital do banco usa a identidade facial para facilitar, para que a gente saiba que a pessoa está ali, e ela pode mandar todos os documentos pelo celular. Portanto, a pessoa em sete minutos abre uma nova conta e sai operando na hora, porque o cartão virtual já é disponibilizado nesse momento”, detalha Lemos.

A abertura da nova conta pode ser feita pelo aplicativo, mas os clientes também podem abri-las diretamente nas agências do Banrisul. Nesse primeiro momento, a Conta Digital está disponível para residentes do Rio Grande do Sul e nas cidades em que o Banrisul possui agência em Santa Catarina. Em breve, o serviço estará disponível para todo o estado vizinho e gradativamente será aberta para todo o Brasil.

Já a Banrisul Global Account – conta global multimoedas – tem o objetivo de atender as necessidades dos clientes para viagens, compras e negócios em mercados internacionais. O produto também traz soluções para profissionais da economia digital, possibilitando o recebimento da monetização em plataformas digitais sem o pagamento de taxas adicionais.

A conta internacional permite operações em até cinco moedas estrangeiras, que correspondem a 99% das transações dos brasileiros: dólar americano, euro, libra, dólar canadense e dólar australiano. A solução possibilita realizar conversões instantâneas, diretamente no aplicativo da conta, 24 horas por dia, sete dias por semana.

O banco também apresentou outras tecnologias como biometria facial e assinatura digital, e novidades como o Seguro de Vida 100% digital, novos serviços Pix, Conta Única Pessoa Jurídica, Conta Única Rural e o espaço Minhas Finanças. Esta última, possibilita a conexão entre todas as contas e cartões de crédito do usuário para movimentar dinheiro de outros bancos, utilizando apenas o aplicativo Banrisul.

Ao divulgar a Conta Única Rural, Fernando Lemos deu um aviso especial voltado aos produtores rurais para que busquem o crédito para custeio da safra 2024/25, mesmo os que ainda aguardam a renegociação das perdas com a enchente. “Temos crédito disponível para o custeio da safra. Os clientes podem vir e começar a receber”, reforçou o presidente da entidade, que alertou para o curto prazo para o início da safra de verão.

Já para o cartão Banricompras, foram anunciadas novidades como o pagamento por aproximação e por NFC-e.

Campanha estrelada por Luísa Sonza

Além dos novos produtos, foram lançadas as peças para a campanha publicitária da Conta Digital, que será estrelada pela cantora Luísa Sonza. Fernando Lemos explicou que a escolha pela artista tem relação com o novo momento que a instituição está vivendo, com o avanço para o mundo digital. “Pelas características da Luísa, de ser gaúcha, mas uma gaúcha internacional, que também é o que o banco pretende fazer, estar em todos os lugares. E ela tem raízes, como tem o Banrisul, mas, sobretudo, é uma menina moderna e competente. E isso se junta muito à estratégia que o banco está adotando para o futuro”, destacou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/banrisul-lanca-novos-produtos-digitais/

Banrisul lança novos produtos digitais com campanha estrelada por Luísa Sonza

2024-09-12