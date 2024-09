Acontece Ecossistemas de inovação do RS concorrem em um dos maiores eventos do Sistema Sebrae

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Eli Summit Nacional ocorre em Petrolina (PE) de 11 a 13 de setembro e deve reunir mais de 600 participantes

Os ecossistemas de inovação selecionados para participar dos pitches no evento Eli (Ecossistemas Locais de Inovação) Summit Nacional concorrerão a premiações a partir desta quarta-feira (11), na Orla do São Francisco, em Petrolina (PE). Dos 17 ecossistemas do Brasil, 12 foram selecionados e, destes, seis são do Rio Grande do Sul: Alegrete Cidade Inovadora (Alegrete), Impulsa Ijuí (Ijuí), Inova Centro (Santa Maria), MOVI (Novo Hamburgo), Bah3 (Caxias do Sul) e Vértice (Passo Fundo).

Cerca de 600 participantes, entre lideranças do setor produtivo inovador, do setor de PD&I, instituições de pesquisa, mecanismos de inovação, incubadoras, aceleradoras, espaços makers, agências de fomento, parques tecnológicos, venture capital, living labs, investidores-anjo e dos governos estarão presentes no Eli Summit Nacional. O evento é organizado pelo Sebrae Nacional e Sebrae Pernambuco e vai até sexta-feira (13).

Maior evento do sistema Sebrae sobre ecossistemas de inovação, o Eli Summit terá como tema “Epicentros de Ecossistemas de Inovação”. O objetivo é conectar e promover aprendizado entre ecossistemas locais de inovação do Brasil e do mundo. A ocasião tem como propósito criar um ambiente de imersão em ecossistemas nacionais e internacionais inovadores, com o objetivo de inspirar, transferir tecnologia e promover acordos de cooperação. Com esse evento, a missão do Sebrae RS tem como principal objetivo impulsionar o desenvolvimento sustentável dos ecossistemas locais de inovação do Rio Grande do Sul.

“Com uma programação de três dias, o evento contará com uma variedade de atividades, incluindo visitas técnicas, painéis, pitches e oficinas exclusivas lideradas por especialistas de ecossistemas locais de inovação nacionais e internacionais. Será uma programação intensa, reunindo líderes do setor produtivo inovador, instituições de pesquisa, mecanismos de inovação, agências de fomento, governos e investidores, o que contribui para os negócios envolvidos com inovação”, salienta Natalia Canever, da Gerência de Inovação do Sebrae RS.

Confira a programação aqui.

