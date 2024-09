Acontece Comando de Policiamento da Capital celebra 50 anos de fundação

16 de setembro de 2024

Coronel Cláudio Feoli e Coronel Luciano Bueno ressaltaram os números positivos na segurança pública do Estado durante a solenidade. Foto: SD Anderson Wagner/CPC Foto: SD Anderson Wagner/CPC

O Comando de Policiamento da Capital completou 50 anos nesta segunda-feira (16). A celebração da marca histórica realizada no Teatro da Unisinos, em Porto Alegre, contou com a entrega de 347 condecorações, dentre comendas, moedas, placas e certificados aos oficiais da Brigada Militar da Capital, voluntários e parceiros da corporação.

O comandante do Policiamento da Capital, Cel. Luciano Moritz Bueno, ressaltou o trabalho de cada membro da corporação para alcançar os resultados ao longo destes 50 anos. “Todos os dias nós nos envolvemos em trabalhar para as pessoas e, em razão disso, os resultados acabam vindo. O cinquentenário do CPC [Comando de Policiamento da Capital] é exatamente o que finda com uma grande menção honrosa o trabalho de homens e mulheres valorosos ao longo desses anos com o mesmo propósito, de ajudar as pessoas”, comentou.

A maior catástrofe da história do Estado e o trabalho incansável dos policiais nos resgates e na segurança durante a enchente foi relembrado no evento. Além disso, o aniversário de 50 anos da corporação vem em um momento em que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul celebram índices históricos na segurança pública.

“Nós celebramos porque, efetivamente, são os menores índices criminais da série histórica que tem sido vislumbrados aqui, tanto no Estado e, especialmente, no Comando de Polícia da Capital, que hoje faz 50 anos. E esse é um momento que nós podemos celebrar e enaltecer o trabalho de cada policial militar e de cada força de segurança, que, aliada à Brigada Militar, tem trazido esse resultado para a sociedade gaúcha, que deve se sentir cada vez mais segura”, defendeu o comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Cláudio dos Santos Feoli.

A tarde contou com a presença de autoridades estaduais, como o secretário estadual da segurança pública, Sandro Caron. A solenidade foi encerrada com um momento de descontração com um show do personagem Gaudêncio, interpretado pelo comediante Cris Pereira.

