Rio Grande do Sul Banrisul lucra R$ 495,1 milhões nos nove primeiros meses de 2020

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O retorno anualizado foi de 8,2% sobre o patrimônio líquido médio. Foto: Divulgação O retorno anualizado foi de 8,2% sobre o patrimônio líquido médio. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Banrisul registrou lucro líquido de R$ 495,1 milhões entre janeiro e setembro de 2020, 46% inferior ao lucro líquido ajustado do mesmo período de 2019. O retorno anualizado foi de 8,2% sobre o patrimônio líquido médio.

O patrimônio líquido atingiu R$ 8,4 bilhões em setembro de 2020, aumento de R$ 620 milhões ou 8% em 12 meses. Os ativos totais apresentaram saldo de R$ 90,2 bilhões em setembro de 2020, com crescimento de 11,8% em relação ao registrado em setembro de 2019.

Os recursos captados e administrados alcançaram saldo de R$ 78,5 bilhões em setembro de 2020, incremento de R$ 8,4 bilhões ou 12% em relação ao mesmo mês de 2019, compostos, principalmente, por depósitos a prazo, de poupança e à vista.

Crédito

A carteira de crédito do Banrisul registrou saldo de R$ 36,3 bilhões em setembro de 2020, expansão de R$ 1,6 bilhão ou 4,6% nos 12 meses. O resultado é em decorrência, especialmente, da carteira comercial, que registrou saldo de R$ 27,5 bilhões, aumento de R$ 1,1 bilhão ou 4,3% em um ano.

O crédito comercial pessoa física apresentou crescimento de R$ 906,7 milhões ou 4,4% nos 12 meses, alcançando R$ 21,4 bilhões em setembro de 2020. As operações de crédito consignado alcançaram o montante de R$16,9 bilhões em setembro de 2020, aumento de 8,7% em 12 meses.

Ocorreu a amortização de aproximadamente R$ 162 milhões e, no encerramento do terceiro trimestre, o índice de inadimplência desta carteira totalizou 1,6%.

Em relação à sustentabilidade, houve incremento de 388% nos últimos 12 meses, atingindo uma carteira de R$ 135 milhões distribuídos em cerca de três mil contratos.

Agronegócio

Na abertura da safra agrícola 2020/2021, o banco disponibilizou R$ 4,1 bilhões em recursos para o crédito rural nesta safra, volume 26% superior ao disponibilizado no período anterior.

Até o final de setembro de 2020, foram contratadas 16.687 novas operações, com volume de R$ 2,5 bilhões. Desse total, 16.018 operações e R$ 1,8 bilhão referem-se a operações com pessoas físicas, e 669 operações e R$ 732,9 milhões foram com pessoas jurídicas. O saldo da carteira de crédito rural atingiu, em setembro de 2020, o valor de R$ 3,2 bilhões, aumento de R$ 651,9 milhões ou 25,8% na comparação com setembro de 2019.

Responsabilidade socioambiental

Por meio do Programa Sementes, foram atendidos 35 projetos ao longo dos nove meses, com a distribuição de 110 milhões de sementes a agricultores, escolas, indígenas e quilombolas, beneficiando cerca de 4 mil famílias.

No âmbito socioeducacional, o Projeto Pescar Banrisul iniciou a 17ª turma do curso de Iniciação Profissional em Serviços Administrativos em fevereiro de 2020, e a instituição contratou 40 jovens e outros 370 do Projeto Pescar e Jovem Aprendiz estão recebendo atividades na modalidade on-line.

Recursos humanos

No terceiro trimestre de 2020, foi estabelecido o Acordo Coletivo Específico do Banrisul. Banrisul e a representação da categoria bancária estipularam, por meio do acordo, instituição de banco de horas e abertura do PDV (Programa de Desligamento Voluntário). O programa contou com a adesão de 903 colaboradores.

Seguridade

O faturamento dos negócios de seguridade atingiu R$ 1,3 bilhão nos nove meses de 2020, apresentando crescimento de 16,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior. As receitas totais atingiram R$ 214,2 milhões no período, dentre as quais se destacam as receitas provenientes das comissões de seguridade, que somaram R$ 177,3 milhões. Em setembro de 2020, as operações ativas de seguridade alcançaram 2,4 milhões de contratos.

Canais digitais

Os canais digitais do Banrisul representam 63,3% das operações realizadas pela instituição nos nove meses de 2020, considerando todos os canais disponíveis, frente aos 54% do mesmo período de 2019. Nos nove meses de 2020, os canais de Internet Banking (Home e Office Banking) e Mobile Banking (Minha Conta, Afinidade e Office (app), acessados por meio do aplicativo Banrisul Digital) tiveram 260,9 milhões de acessos, 33,8% superior ao mesmo período de 2019, equivalendo a uma média de 966,4 mil acessos diários. O total de operações realizadas nesses canais apresentou incremento de 11,5%. Dentre essas, a quantidade de transações financeiras foi 23,8% superior e o volume transacionado 1,5% superior, se comparados ao mesmo período de 2019.

Vero

A Vero encerrou setembro de 2020 com 143,4 mil estabelecimentos credenciados ativos com transações nos últimos 12 meses. Nos nove meses deste ano, foram capturadas 222 milhões de transações. Em volume financeiro, o valor transacionado totalizou R$ 21,2 bilhões.

Modernização tecnológica

Nos nove meses de 2020, foram investidos R$ 259,2 milhões em modernização tecnológica, com desenvolvimento de sistemas e infraestruturas de hardware e segurança para disponibilizar o Pix aos clientes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul