Banrisul recebe propostas de financiamento para nova fase do Pronampe

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

(Foto: Divulgação/Banrisul)

O Banrisul iniciou o recebimento de propostas de financiamento dos seus clientes pessoa jurídica para a nova fase da linha de capital de giro no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), instituído para estimular e fortalecer os negócios. Os clientes interessados podem contatar diretamente o seu gerente ou agência de relacionamento ou, ainda, solicitar o agendamento de atendimento presencial por meio do site ou pelo aplicativo Banrisul Digital.

A linha de crédito é destinada a pessoas jurídicas microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas, com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, em 2019, nas seguintes condições: taxa de juros equivalente à taxa Selic + 1,25% a.a.; e prazo de pagamento de 36 meses, incluído o período de três meses de carência, no qual não haverá pagamento de juros. As empresas que contratarem deverão manter a quantidade de funcionários em número igual ou superior ao registrado em 18/05/2020, data de publicação da Lei 13.999/2020, pelo período de 60 dias após a liberação dos recursos.

A liberação dos recursos está sujeita à prévia análise cadastral; à apresentação, por parte da empresa interessada, do Comunicado Eletrônico gerado pela Receita Federal, impresso; e à aceitação pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO) Pronampe, cuja abertura de protocolos está prevista para a próxima quinta-feira (03/09).

