Agro Expointer Digital Máquinas Agrícolas atrai clientes de 18 países

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Expointer Digital Máquinas Agrícolas já está mais próxima do fim, mas ainda dá tempo de visitar o site e conferir o estande das empresas. Até o agora a plataforma online desta edição inédita recebeu a visita de compradores de 18 países.

Em cinco dias de Expointer Digital, já foram mais de 7.500 clientes interessados em iniciar algum tipo de negociação online. Os estandes virtuais atraíram mais compradores que a tradicional feira física, comparando com edições anteriores. Dessa vez a diferença é que a Expointer pode ser visitada de qualquer lugar do mundo. O site já registrou acesso de 18 países, de cinco continentes, além de diversas partes do Brasil. Um diferencial bem expressivo para o Sindicato das Máquinas Agrícolas.

“Essa é a vantagem que nós sempre achamos da Expointer Digital porque como nós sempre falamos, você vai ter o mundo na palma da sua mão. Então, nós estamos tendo uma abrangência maravilhosa”, revelou o presidente do SIMERS, Claudio Bier.

O SIMERS reforça que o portal expointerdigitalagro.com.br é de fácil acesso e navegação. É uma tecnologia que veio que pra ficar. No ano que vem, a feira que ocorre no Parque Assis Brasil em Esteio deve ter a parte virtual como um braço para as vendas dos fabricantes. Sem divulgar números oficiais das vendas, o Sindicato das Máquinas Agrícolas aposta que os negócios sejam maiores ainda nesse final de feira digital, acompanhando o que é tendência na Expointer tradicional.

“Ela começa final de semana com poucos negócios, depois ela vai crescendo e nos dois últimos dias é que ela toma conta e o pessoal fecha os negócios. Claro, que não dá para se basear, pois essa Expointer é digital e também primeira vez que nós estamos fazendo, mas ela veio para ficar”, finalizou Bier.

Quem ainda tiver interesse em visitar os estandes virtuais das fabricantes agrícolas pode acessar o site, clicando aqui. A feira online termina neste domingo, dia 06 de setembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro