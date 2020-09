Agro Expointer Digital Máquinas Agrícolas 2020 encerra neste domingo

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Expointer Digital Máquinas Agrícolas 2020 iniciou no último sábado (29) de forma totalmente online e está sendo um sucesso, com acessos de todos os lugares do mundo. E você, que ainda não adquiriu o seu maquinário, corre que ainda dá tempo, já que a feira encerra neste domingo (6).

Na plataforma online do Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul (SIMERS), os clientes encontram todas as marcas expostas e também as instituições bancárias que estão realizando os financiamentos. Além disso, os visitantes podem conversar com os vendedores por meio de um chat ou em salas de reunião virtual.

“Estamos muito satisfeitos, nós tivemos 18 países que nos acessaram como Estados Unidos, Uruguai, Argentina, Paraguai, Portugal, China, Itália, entre outros. Tudo isso muito inesperado, essa é a vantagem que nós sempre achamos da Expointer Digital, como nós sempre falamos, você vai ter o mundo na sua mão, destacou o presidente do SIMERS, Claudio Bier, contente com os resultados positivos que a exposição das máquinas agrícolas está tendo.

Ainda segundo o presidente do SIMERS, a Expointer presencial sempre recebe os países da América Latina, que são vizinhos do Brasil, e algum país da África sempre se faz presente atrás de novidades. “Mas este número expressivo de países, sem a gente sair de casa, eles vindo atrás da gente e conhecendo as nossas tecnologias que não perdem nada para as deles. Então essa é a grande vantagem”, explicou Bier.

Essa é a primeira vez da Expointer Digital, tradicionalmente o evento ocorre anualmente no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Além do maquinário, a feira conta com exposição de animais, artesanatos, agricultura familiar, provas e julgamentos, além de shows, palestras e outras atividades.

“Tudo isso tem um aprendizado, mas o que eu posso dizer é que ela veio para ficar, no ano que vem nós teremos as duas, presencial e a digital, um instrumento de trabalho maravilhoso”, comentou o presidente do Sindicato.

Serviço:

Expointer Digital de Máquinas Agrícolas 2020

De 29 de agosto a 06 de setembro

Acesse: expointerdigitalagro.com.br

Interessados: ( 51) 98 126 38 81

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro