Último final de semana para garantir a sua máquina agrícola na Expointer Digital 2020

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

(Foto: Arquivo O Sul)

A Expointer Digital Máquinas Agrícolas 2020 encerra neste domingo (06). A feira online de maquinários foi desenvolvida pelo Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul (SIMERS) para os expositores lançarem todas as linhas dos equipamentos que oferecem mais qualidade, tecnologia e maior desempenho para auxiliar na produção dos trabalhadores rurais.

Devido a pandemia do novo coronavírus, a Expointer, maior feira de exposição agropecuária da América Latina – que também conta com a exibição de máquinas, artesanato e agricultura familiar – não pode ser feita no formato tradicional, como ocorria anualmente no Parque Assis Brasil, em Esteio. Porém, tanto os visitantes da plataforma online, quanto os empresários que estão com estande 3D no site, estão satisfeitos com o novo formato.

O presidente da John Deere Brasil, Paulo Hermann, explica que este é o momento para o produtor atualizar as tecnologias, incluindo desde os implementos e pequenos tratores até as grandes colheitadeiras e plantadeiras. “A máquina que planta é a mais importante porque todo o processo começa no plantio. Se plantar mal vai colher mal. A segunda é o pulverizador, especialmente em uma região como o Brasil com o clima agindo sobre as lavouras. É o que aplica os defensivos para combater pragas. A terceira é a colheitadeira cheia de inteligência artificial. Hoje praticamente trabalha sozinha. Vai se ajustando à medida que muda a temperatura, o vento, a cultura. A quarta é o trator que chega a ter 18 computadores a bordo. O trator é um cavalo de ferro. É uma commodity. E tem ainda todos os implementos que vão sendo acoplados. Ainda temos um gap de uso das máquinas”, explicou Hermann.

Até o momento, mais de 20 países já acessam à Expointer Digital Máquinas Agrícolas. Israel, Japão e Turquia são os últimos a entrar na lista de países participantes da Expointer Digital Máquinas Agrícolas. Até o último dia 03 foram 11 mil acessos de visitantes de 23 países e de todos os estados brasileiros.

O presidente do SIMERS, Cláudio Bier, ressalta que as feiras são importantes para os negócios de máquinas e a Expointer Digital tem se mostrado uma oportunidade para abrir mercado em todo o mundo. “Estamos fazendo negócios com países que nem imaginávamos. Nossas máquinas não perdem para as de importantes fabricantes como Estados Unidos e Alemanha e com o dólar valorizado é vantajoso fechar negócios com o Brasil”. Bier acrescenta que foi uma grande sacada do SIMERS fazer a Expointer Digital para cobrir o vácuo das feiras no segundo semestre.

Serviço:

Expointer Digital de Máquinas Agrícolas 2020

De 29 de agosto a 06 de setembro

Acesse: expointerdigitalagro.com.br

Interessados: ( 51) 98 126 38 81

