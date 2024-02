Economia Banrisul tem lucro líquido de R$ 304 milhões no quarto trimestre de 2023, com alta de 138,6%

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

De acordo com Fernando Lemos, o Banrisul se aproxima de seu centenário mantendo sua capacidade de renovação, sem perder de vista seus valores. Foto: Joel Vargas/Divulgação De acordo com Fernando Lemos, o Banrisul se aproxima de seu centenário mantendo sua capacidade de renovação, sem perder de vista seus valores. (Foto: Joel Vargas/Divulgação) Foto: Joel Vargas/Divulgação

O Banrisul alcançou lucro líquido de R$ 304 milhões no quarto trimestre de 2023, crescimento de 138,6% frente ao trimestre anterior e de 21,0% frente ao quarto trimestre de 2022. Em 2023, o lucro líquido da companhia foi de R$ 871,1 milhões, alta de 11,5% frente ao resultado ajustado do ano de 2022. O desempenho no ano reflete, especialmente, o crescimento da margem financeira, o incremento da carteira de crédito e o aumento das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias.

Os recursos captados constituídos por depósitos, recursos em letras e dívida subordinada, e os recursos administrados totalizaram R$ 95,9 bilhões em dezembro de 2023, crescimento de 9,1% frente a dezembro de 2022, com destaque para os recursos em letras.

O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, fez a apresentação do resultado na manhã desta sexta-feira (9), na sede do Banco, na Capital, em uma coletiva de imprensa para os jornalistas, que contou com a presença do vice-governador do Estado, Gabriel Souza, que representou o governador Eduardo Leite; do vice-presidente do Banco, Luiz Gonzaga Veras Mota; da diretoria e executivos do Grupo Banrisul.

Para o vice-governador Gabriel Souza, os números apresentados representam a atuação do Banrisul junto às comunidades, abrangendo diferentes setores da economia gaúcha. “O nosso Banco é uma instituição sólida e rentável e tem se tornado cada vez mais competitivo e conectado diante dos desafios do século XXI. As constantes mudanças tecnológicas são um estímulo para avançar na entrega de produtos e serviços que resultem em uma melhor experiência para o cliente”, avalia.

De acordo com Fernando Lemos, o Banrisul se aproxima de seu centenário mantendo sua capacidade de renovação, sem perder de vista seus valores. “Nossa trajetória, ao longo dos anos, tem sido marcada por muitas realizações e conquistas, mas o que mais nos enche de satisfação é o papel que desempenhamos nas comunidades em que atuamos. Além de uma instituição que presta serviços financeiros, somos parte vital do tecido social e econômico de cada local onde operamos; temos profundo entendimento de nossos clientes e de suas necessidades. Somos um banco único, que compreende verdadeiramente a nossa gente”, ressalta.

O presidente salienta que, nos próximos anos, “iremos abraçar a inovação com grande entusiasmo, buscando evoluir nossa eficiência operacional”. “Utilizaremos big data, machine learning e inteligência artificial para antecipar e atender às demandas do mercado. Demonstrando nosso apetite comercial, disponibilizaremos produtos e serviços personalizados; avançaremos na formação de parcerias estratégicas e ampliaremos a nossa oferta de crédito. Combinaremos o atendimento físico e digital para proporcionar respostas rápidas e eficazes, com foco em refinar a experiência do cliente”, afirma.

Crédito

O Banrisul contava com uma base de 1,1 milhão de cartões de crédito nas bandeiras Mastercard e Visa ao final de dezembro de 2023. No ano, foram realizadas 99,9 milhões de transações, o que possibilitou a movimentação financeira de R$ 9,8 bilhões, respectivamente 7,6% e 10,6% superior ao mesmo período de 2022. As receitas de crédito e de tarifas com cartões de crédito e cartões BNDES somaram R$ 669,6 milhões em 2023.

