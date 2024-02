Rio Grande do Sul Preso último suspeito do assalto a banco em Amaral Ferrador

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

O assalto foi cometido por volta das 10h30min de quarta-feira (7) em uma agência do Banrisul no Centro de Amaral Ferrador. Foto: Divulgação/BM O assalto foi cometido por volta das 10h30min de quarta-feira (7) em uma agência do Banrisul no Centro de Amaral Ferrador. (Foto: Divulgação/BM) Foto: Divulgação/BM

Foi preso nesta sexta-feira (9) o quarto suspeito de envolvimento no ataque à agência do Banrisul de Amaral Ferrador, no Centro-Sul do Estado, na quarta (7). O homem foi encontrado em Encruzilhada do Sul. Com isso, de acordo com as autoridades policiais, as buscas foram encerradas.

No fim da noite de quinta-feira (8), a Brigada Militar (BM) comunicou a captura de três envolvidos e de um suspeito de participação no crime. Em nota à imprensa, a corporação relatou que as primeiras prisões foram realizadas no fim da tarde: “Por volta das 17h, um homem de 23 anos, suspeito de participação no roubo do veículo usado no crime, foi preso na área urbana de Encruzilhada do Sul. Já às 17h20min, um indivíduo de 22 anos foi preso no perímetro do cerco policial. Com ele foram encontrados fuzil, pistola, munição e colete balístico”.

A BM esclarece, ainda, que outros dois indivíduos – de 22 e 24 anos – foram capturados na zona rural de Encruzilhada do Sul às 21h50min. Com eles havia pistola, carregadores e dinheiro em espécie.

Cordão humano com reféns

O assalto foi cometido por volta das 10h30min de quarta-feira (7) em uma agência do Banrisul no Centro de Amaral Ferrador. A ação foi marcada pelo uso de pistolas e armas longas, além da formação de um cordão humano com funcionários e clientes do estabelecimento, como escudo para os criminosos durante a fuga.

De acordo com informações da Brigada Militar, o grupo escapou em um automóvel Ford Ecosport branco levando consigo o dinheiro obtido no ataque (valor ainda não detalhado) e dois reféns, posteriormente deixados na estrada. Ninguém se feriu.

Os criminosos acabaram capotando o veículo (furtado dias antes em Pantano Grande) ao colidir com uma barreira instalada pela polícia em trecho rodoviário próximo a Encruzilhada do Sul, a quase 60 quilômetros do local do roubo. Houve troca de tiros e a fuga então prosseguiu a pé, com os assaltantes se embrenhando na área de vegetação. Suas identidades permanecem ignoradas.

A mesma agência bancária já foi assaltada em outras cinco ocasiões entre 2014 e 2022 – se levado em conta o ataque desta semana, a média é de um incidente a cada 20 meses. Em todos os roubos foram utilizados reféns na fuga dos criminosos, mas ainda não se sabe se há ligação entre algum desses episódios e o registrado nesta semana.

2024-02-09