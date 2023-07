Geral “Baque considerável na extrema direita”, diz o jornal The New York Times após a decisão do TSE de tornar Bolsonaro inelegível

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação nessa sexta-feira (30).

Com a decisão, a Corte declarou Bolsonaro inelegível por oito anos, até 2030. A defesa ainda pode recorrer da decisão. Veja, abaixo, como a notícia repercutiu na imprensa internacional.

Estados Unidos

O “The New York Times” diz a potencial inelegibilidade de Bolsonaro é um “baque considerável na extrema direita”.

O “The Washington Post” diz que a decisão vira de ponta cabeça a carreira política do ex-presidente, “possivelmente eliminando as chances de ele voltar ao poder”.

O “The Wall Street Journal” afirma que a decisão “pode deixar ainda mais tenso o cenário político na maior nação da América Latina”.

Europa

A rede britânica BBC destacou que Bolsonaro resistiu em reconhecer publicamente sua derrota.

O “Financial Times”, também britânico, afirma que a maioria pela inelegibilidade “acaba com as esperanças do populista de direita voltar rapidamente ao poder”.

O espanhol “El País” classificou o ex-presidente de “ultradireitista” e lembrou que ele enfrenta outros processos judiciais.

O “Corriere Della Serra”, da Itália, relembrou o histórico do ex-presidente. “Bolsonaro fez declarações falsas e distorcidas sobre o sistema eleitoral, afirmando se basear em dados oficiais, mas sem fornecer nenhuma prova, além de desacreditar os próprios ministros do TSE”, afirmou o jornal.

A TV francesa France24 chama a decisão de “um raio na política brasileira”.

América Latina

O argentino “La Nación” afirmou que a decisão abre “uma corrida pela liderança da direita no Brasil, por enquanto sem alternativas claras”.

O “El Comercio”, do Peru, destacou que o “líder de extrema direita” e afirmou que o ex-presidente “está esperançoso” com a possibilidade de que o Congresso aprove um projeto de lei de anistia para condenados por crimes eleitorais em 2022. Segundo o jornal, isso “o beneficiaria e o fortaleceria politicamente”.

O “El Deber”, da Bolívia, destacou o mesmo ponto e disse que a extrema direita tem o “difícil desafio de encontrar um líder que consiga manter unido seu heterogêneo eleitorado”.

O jornal mexicano “El Universal” fez uma publicação relembrando a carreira de Bolsonaro. “O ultradireitista tornou-se porta-voz de um movimento que questionava a corrupção dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff”, afirmou o veículo.

Japão

A rede estatal japonesa “NHK” disse que Bolsonaro “ainda é influente” no Brasil e que o ex-presidente tem “muitos apoiadores fortes, especialmente conservadores”. As informações são do portal de notícias G1.

2023-06-30