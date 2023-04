Esporte Bárbara Domingos fatura bronze inédito para o Brasil na Copa do Mundo de ginástica rítmica

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

Ao som de Lady Gaga, ginasta conquista primeira medalha individual da história do Brasil. (Foto: CBG/Divulgação)

Pela primeira vez na história o Brasil subiu no pódio de uma prova individual em uma etapa da Copa do Mundo de ginástica rítmica. Nesse domingo (2), em Sofia, Bárbara Domingos deu show em Sofia ao som de “Bad Romance”, hit de Lady Gaga, e conquistou o bronze inédito da fita em Sofia, na Bulgária.

Babi se emocionou muito e chorou ao receber a nota 30,650 pontos por uma série praticamente cravada. Ela ficou atrás apenas da uzbeque Takhmina Ikromova e da cazaque Elzhana Taniyeva, que empataram com 30,900 pontos, mas a uzbeque ficou com o ouro no critério de desempate.

Bárbara já havia se tornado na sexta-feira (31) a primeira brasileira a se classificar para uma final individual de Copa do Mundo ao avançar para a decisão do arco. No sábado (1º), foi a segunda colocada na classificatória da fita e no individual geral, a prova olímpica, terminou na décima posição, com 118,950 pontos. Foi a primeira vez que uma brasileira foi ao Top 10 do individual geral em uma etapa de Copa do Mundo.

Nas finais deste domingo, antes de dar o show que a levou ao pódio da fita, Bárbara acabou na oitava posição do arco, com 28,450 pontos.

Foi também na fita que Bárbara havia conquistado a principal medalha de sua carreira, a prata dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Em 2021, conquistou o melhor resultado da história do Brasil no individual geral de um Mundial, terminando na 17ª posição. Teve sua ascensão interrompida no ano passado por uma cirurgia, mas os resultados na etapa da Copa do Mundo de Sofia mostram que Babi se recuperou bem.

O Brasil já havia conquistado medalhas no conjunto em etapas da Copa do Mundo, inclusive há duas semanas, na etapa de Atenas, foi bronze do geral, a prova olímpica, também uma medalha inédita. Em Sofia, o conjunto brasileiro ficou muito perto do pódio, acabou na quarta posição da série mista (duas bolas e três fitas) e na quinta posição da série de cinco arcos. No geral, o Brasil foi o sétimo colocado na Bulgária.

2023-04-02