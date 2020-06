Celebridades Bárbara Evans diz que o marido está com sintomas de coronavírus

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Bárbara Evans contou em seu Instagram, na noite desta segunda-feira (22) para falar, que ela e o marido, Gustavo Theodoro, farão teste de Covid-19 nesta terça-feira (23) porque tiveram contato com uma pessoa infectada sem saber e que ele tem tido sintomas da doença.

“Eu tive contato com uma pessoa e essa pessoa está com Covid. Então, Gustavo e eu vamos fazer os testes. Gustavo está com tosse, calafrios, mas sem febre. Eu não estou sentindo absolutamente nada, mas vamos fazer os dois testes, tanto o do nariz, que falaram que é horrível, como o para saber se a gente já teve e se está imune ao coronavírus”, começou ela.

A modelo frisou que apesar de terem ficado próximos a uma pessoa infectada, estavam protegidos com máscaras. “Eu tive o contato com essa pessoa, porém de máscara o tempo inteiro. Ele não sabia que estava contaminado, então a chance de eu não ter contraído é grande, mas existe a possibilidade. Então, vamos fazer o teste, já que o Gustavo está com os sintomas”.

Bárbara ainda criticou as pessoas que escondem a infecção por coronavírus. “Tem muita gente que está pegando Covid e não está contando para ninguém. Lógico, estão se cuidando, mas não estão falando para as pessoas. Acho que isso é uma irresponsabilidade, porque essa pessoa teve convívio com outras pessoas, então ela tem que alertá-las para que fiquem em quarentena e observando se tem sintomas ou não. Essas pessoas que estão com Covid e não contam são egoístas, em meu ponto de vista, porque podem estar contaminando muitas outras pessoas e não avisando as pessoas de que estão contaminadas”.

