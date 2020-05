Celebridades Bárbara Evans tem alta após passar por cirurgia de emergência

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Modelo passou por procedimento para retirar cisto no ovário Foto: Instagram/Barbara Modelo passou por procedimento para retirar cisto no ovário. (Foto: Instagram/Barbara) Foto: Instagram/Barbara

Bárbara Evans, 28, recebeu alta do Hospital De Beneficência Portuguesa de São José Do Rio Preto no domingo (3). A modelo estava internada desde sábado (02), quando passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um cisto no ovário que descobriu há cinco anos, quando ainda morava no Rio de Janeiro – ela mudou-se para o interior paulista em fevereiro do ano passado, para ficar mais perto do namorado Gustavo Theodoro.

“Há um ano atrás fiz um checkup e percebi que o cisto estava bem maior. Como minha médica era do RJ, procurei uma médica em São José do Rio Preto, que me recebeu de braços abertos e começamos um tratamento para ver se esse cisto iria diminuir. Passaram-se seis meses de tratamento e o cisto não regrediu. Estava correndo risco de torção de ovário, então resolvemos tirá-lo”, disse em postagem no Instagram em que divulgou a alta.

A modelo disse que estava com muito medo por ter que passar por um procedimento cirúrgico em meio à pandemia de coronavírus, mas também com muita fé e que, no fim, tudo correu bem e já estava a caminho de sua residência. Por meio de Stories, Bárbara compartilhou momentos de sua internação, durante a qual caminhou pelos corredores do hospital e assistiu à live de Alok. “Rolando rave aqui no hospital”, comentou.

Também via Stories, compartilhou que um dos vídeos havia gerado 763 mil visualizações e mais de 920 mil impressões e agradeceu pelo carinho. “Vocês não têm ideia de como isso me fortaleceu. Gratidão. Beijo no coração de todos vocês”, finalizou, no feed.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades