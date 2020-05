Celebridades Após críticas, Mel Maia apaga vídeo considerado sensual

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Publicação de atriz em comemoração a seu aniversário incomodou internautas Foto: Reprodução/Instagram Publicação de atriz em comemoração a seu aniversário incomodou internautas. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Famosa por interpretar a personagem Rita na primeira fase da novela da TV Globo “Avenida Brasil” (2012), que acabou de ser reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, Mel Maia foi alvo de polêmicas neste domingo (03), quando seu nome figurou nos Trending Topics do Twitter.

Para celebrar a chegada dos 16 anos, a atriz, que participou de live do DJ Alok no sábado (02), postou um vídeo produzido no aplicativo Lomotif compilando vários clipes em que aparece mostrando selfies de looks do dia, rebolando e sensualizando –comportamento comum entre os adolescentes em suas redes sociais, especialmente no Tik Tok.

Enquanto alguns a criticaram duramente, argumentando estarem preocupados com a hipersexualização da adolescente, que poderia acabar em sites de pornografia infantil, outros não viram problema algum na postagem e reclamaram do excesso de militância nas redes sociais.

A atriz ficou tão incomodada com os comentários que acabou apagando o vídeo. “Não posso mais me amar que esse povo reclama, então vou deixar aqui uma foto qualquer para registrar meus 16 anos”, desabafou.

Nos comentários da nova postagem, alguns usuários da rede seguiram criticando a atriz, defendendo que algumas adolescentes utilizam empoderamento feminino como justificativa para expor o corpo.

Por outro lado, houve quem chamasse a atenção para a culpabilização da vítima: “A culpa não é dela, aprendam a dar hate em pedófilo e homens nojentos, se ela gosta do corpo dela e quer mostrar isso não é um problema, o problema é vocês mandaram ela parar de postar o que ela gosta por conta de macho”. “Nunca vi um garoto postar fotinho sem camisa e alguém meter um ‘meu deus, menor de idade, conteúdo sexual'”, completou o perfil.

