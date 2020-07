Magazine Bárbara Paz estreia duas videoartes, após 50 dias trancada

23 de julho de 2020

Atriz também produziu e dirigiu as obras. (Foto: Bob Wolfenson/Divulgação)

Trancada em seu apartamento no Centro de São Paulo por 50 dias (“sem descer”), Bárbara Paz produziu duas videoartes que estrearam nesta quinta-feira (23), na programação do festival Arte como Respiro, resultado do edital emergencial do Itaú Cultural, aberto em abril, destinado a 200 projetos.

“Comecei já nos primeiros momentos a criar um diário visual, um vídeo por dia. Queria falar sobre a minha solidão”, explica a atriz, que doou todo o recurso do edital (ela recebeu R$ 2 mil) para o Grupo Tapa de Teatro.

Bárbara produziu, dirigiu e atuou nas duas obras. Na primeira, “De carne”, ela retrata o silêncio e a dor.

“Veio desse sufocamento, milhões de pessoas gritando, morrendo. E o nosso país em chamas, desgovernado”, diz.

A segunda, “Breathes on solitude”, fala da volta para casa, a raiz, sua terra.

“Foi uma longa viagem de volta à essência. Há tanto tempo não retornava. E tive que me deparar comigo o tempo inteiro. Com um grande espelho 360 graus.”

Para ela, o grande companheiro da pandemia são o celular e as redes sociais.

“A internet que ao mesmo tempo que te sufoca não te deixa solitária. Voltei a escrever mais. E a pintar meu diário com a lente de um celular, que hoje filma, grava e fotografa tudo.”

Em paralelo, Bárbara está desenvolvendo um projeto on-line, que vai dirigir, para o Teatro em Movimento, de Belo Horizonte (MG). Em breve, ela vai dirigir um novo longa, “Silêncio”, com roteiro de Antonia Pellegrino.

“Queremos rodar ainda na pandemia, se conseguirmos recursos. O resto é surpresa”, avisa.

Ao longo do ano, o Itaú Cultural disponibilizará no ambiente digital outros trabalhos, contemplando as áreas de música, literatura, poesia, artes visuais e audiovisual.

