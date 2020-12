O barco de 5,5 metros de comprimento foi encontrado por um residente local no atol de Ailuk. Os moradores tentaram mover a embarcação, mas não conseguiram porque era muito pesada.

Após uma investigação mais aprofundada, eles descobriram os pacotes de drogas em um compartimento escondido dentro do barco.

O procurador-geral das Ilhas Marshall, Richard Hickson, disse que o barco poderia estar à deriva por mais de um ano e provavelmente vinha da América do Sul ou Central.

As correntes do oceano Pacífico frequentemente empurram os detritos de lá para as Ilhas Marshall, e as descobertas de drogas não são incomuns.

Na maioria das vezes, as drogas são vendidas por moradores, em vez de ser feita denúncia à polícia. As autoridades nas Ilhas Marshall dizem que isso alimentou o problema com as drogas no local e os hospitais relataram aumento no número de pacientes com complicações relacionadas ao consumo de drogas.