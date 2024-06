Notas Brasil Barroso diz que STF é muito criterioso com gastos

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Luis Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a Corte é muito rigorosa com gastos e que nenhum ministro viaja de primeira classe. Barroso deu a declaração no encerramento de sessão do tribunal. Ele fez um breve balanço do semestre. “Nós somos muito criteriosos com gastos. Ninguém aqui viaja de primeira classe”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/barroso-diz-que-stf-e-muito-criterioso-com-gastos/

Barroso diz que STF é muito criterioso com gastos

2024-06-27