Rio Grande do Sul Base Aérea de Canoas deixa de receber voos comerciais

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), entre o dia 27 de maio e 21 de outubro, a Base Aérea de Canoas registrou mais de 1,2 mil pousos e decolagens. Foto: ABr

A Base Aérea de Canoas (Região Metropolitana) deixou de receber os voos comerciais que haviam sido transferidos do Aeroporto Salgado Filho, na Zona Norte de Porto Alegre, devido às enchentes de maio. O fim da logística temporária na unidade foi motivado pela reabertura parcial do terminal da Capital, na manhã de segunda-feira (21).

Responsável por mais de 90% do tráfego aéreo no Rio Grande do Sul, o Salgado Filho teve que ser integralmente fechado no dia 3 de maio por causa da catástrofe socioambiental que alagou suas instalações e causou danos severos à pista de pouso e decolagem.

O Salgado Filho passou cerca de 170 dias fechado, sob obras ainda não finalizadas totalmente. Durante esse tempo, autoridades do setor autorizaram a Base de Canoas a receber voos comerciais, para suprir parte da demanda. A iniciativa também foi fundamental ao permitir a movimentação de aeronaves empregadas em ações de resgate e transporte de vítimas das cheias, bem como profissionais de apoio e suprimentos.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), no período de 27 de maio a 21 de outubro, a Base Aérea de Canoas registrou mais de 1,2 mil pousos e decolagens. Essa logística provisória permitiu o transporte de aproximadamente 210 mil passageiros impedidos de utilizar o Salgado Filho.

“Com a normalização e reabertura do Aeroporto de Porto Alegre, a Base Aérea conclui uma fase crucial, que ajudou a mitigar as consequências do fechamento do principal hub aéreo do Rio Grande do Sul”, ressaltou a FAB, em nota na qual avalia que “a retomada gradual e coordenada das operações na capital gaúcha alimenta a expectativa de que, em breve, a capacidade aérea da região Sul estará totalmente restabelecida”.

2024-10-22