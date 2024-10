Brasil Caça da Força Aérea Brasileira cai em Natal, no Rio Grande do Norte

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Moradores da região contaram que ouviram um barulho muito alto e registraram a nuvem de fumaça que se formou logo após a queda. Foto: Reprodução

Um caça da Força Aérea Brasileira caiu na Grande Natal, no Rio Grande do Norte, na tarde desta terça-feira (22). De acordo com a FAB, o piloto conseguiu se ejetar e foi resgatado por uma equipe de salvamento.

O avião caiu em Parnamirim; uma área de mata próxima a vários condomínios residenciais. “O militar, antes de realizar o procedimento de ejeção da aeronave com sucesso, direcionou-a para uma região desabitada”, informou a FAB.

Moradores da região contaram que ouviram um barulho muito alto e registraram a nuvem de fumaça que se formou logo após a queda.

“Foi um estrondo muito alto, fora do comum. Os aviões estão passando por aqui nessa região por conta da Cruzex, em treinamento. A base aérea é muito próxima dessa região”, conta o jornalista Jocaff Souza, que mora em um bairro próximo à queda do caça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas equipes “para conter o avanço do fogo na vegetação, a fim de evitar que se alastre para áreas próximas”.

A FAB informou que o acidente será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Cenários de conflito

Entre 3 e 15 de novembro a Base Aérea de Natal recebe o Exercício Cruzeiro do Sul (Cruzex) – exercício multinacional e operacional organizado pela Força Aérea Brasileira que visa o treinamento conjunto em cenários de conflito e promove a troca de experiências entre os países participantes.

A edição de 2024 vai reunir 16 países, mais de 2 mil militares e cerca de 100 aeronaves, entre brasileiras e estrangeiras.

Esse é o maior treinamento multinacional de guerra da América Latina, liderado pela Força Aérea Brasileira, com a participação do Exército e da Marinha do Brasil. Estão previstas mais de 1.500 horas de voo, com vários tipos de missões, incluindo ataque ao solo, superioridade aérea, escolta e reabastecimento em voo.

