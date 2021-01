Rio Grande do Sul Batalhão de Polícia Militar de Osório doa mais de 500 mechas de cabelo para entidades ligadas ao tratamento de câncer

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

O Instituto da Mama (Imama) e o Instituto do Câncer Infantil foram as entidades que receberam as doações. (Foto: Sargento Éverton Ubal/PM5)

O Instituto da Mama (Imama) e o Instituto do Câncer Infantil receberam do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), com sede em Osório, 503 mechas de cabelos para a confecção de perucas a serem destinadas a pessoas em tratamento de câncer, principalmente mulheres e crianças. Esta foi a maior arrecadação de mechas feitas por um Batalhão da Brigada Militar em um período de três meses.

O repasse das mechas pelo 8º BPM às duas entidades ocorreu na tarde desta terça-feira (19), em ato restrito na área do quartel. Cada Instituto recebeu pouco mais de 250 mechas arrecadadas por meio da campanha Cabelos de Aço da Brigada Militar, instituída em março de 2019, que acabou se tornando permanente. No ano passado, durante o Outubro Rosa e Novembro Azul, o 8º BPM deu um impulso à campanha e mobilizou 36 salões de beleza nos 12 municípios da sua área de atuação no Litoral Norte e Vale do Paranhana. Os salões recolheram as mechas dos cortes de clientes e as entregaram ao 8º BPM. Alguns ofereceram o serviço gratuitamente para estimular a doação.

Diversas outras mulheres doaram seus cabelos cortados diretamente na sede do quartel. Houve também a adesão de meninos com cabelos longos, que fizeram o corte para doar. As representantes do Imama, Bruna Medeiros e Nilza Santana de Castro, e do Instituto do Câncer Infantil, Jair Amengual Stenzel e Shirley Amengual Stenzel, estiveram no ato, recebendo a matéria prima para a confecção das perucas entregue, respectivamente, pelos comandantes do 8º BPM, major Paulo Eduardo Dutra dos Santos, e do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral, coronel Marcel Vieira Nery.

Também foram convidadas a soldado Greiner e sua filha Mayara Greiner Borino (10 anos), que foi a motivadora da campanha Cabelos de Aço, ao cortar suas madeixas e pedir para a policial que fossem doadas para ajudar alguém em tratamento de câncer. A soldado Greiner se tornou a modelo da identidade visual da campanha na Corporação, ao cortar o cabelo a partir da iniciativa da filha. Compareceram também à solenidade as proprietárias dos salões de beleza que recolheram o maior número de mechas, em Osório, Neusa Maria da Silva e Larissa Lopes Ribeiro, e a primeira doadora diretamente no 8º BPM, em 2020, Yasmim Santos Alves, de nove anos.

“Esta é uma data muito importante para o Batalhão, por podermos entregar essas mechas e fazer a divulgação desta causa tão importante”, falou o comandante do 8º BPM. “Sentimo-nos privilegiados pelo resultado da campanha, pela adesão da comunidade. É um momento muito significativo para a Brigada Militar”, afirmou o coronel Marcel. A campanha Cabelos de Aço permanece ativa e doações podem ser feitas nos quartéis da Brigada Militar.

