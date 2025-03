Brasil Bateleur projeta safra recorde de soja no Brasil, mas alerta para perdas no Rio Grande do Sul devido à estiagem

O estudo "Cenário do Agronegócio – Brasil e Rio Grande do Sul" traz estimativas para as safras de soja, milho, trigo e arroz Foto: Divulgação

Referência em fusões e aquisições e em consultoria estratégico-financeira na Região Sul do Brasil, a Bateleur reuniu as principais perspectivas para o agronegócio em um relatório econômico que foi lançado durante a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque.

O estudo “Cenário do Agronegócio – Brasil e Rio Grande do Sul” traz estimativas para as safras de soja, milho, trigo e arroz, além de projeções para a avicultura, a bovinocultura e a suinocultura.

Segundo o relatório, a projeção para a safra nacional de grãos é de 325 milhões de toneladas, um crescimento de 9% em relação ao período anterior.

No Rio Grande do Sul, diante da estiagem dos últimos dois meses, a expectativa para a atual safra é de que sejam produzidas 36,7 milhões de toneladas de grãos – volume inferior à safra passada e com forte dependência de uma melhora das condições hídricas.

Já a pecuária gaúcha apresenta um quadro mais positivo, impulsionada por um cenário benéfico para a rentabilidade dos produtores.

