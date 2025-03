Agro Expodireto 2025: BRDE alcança R$ 278,7 milhões em novos financiamentos

A necessidade de crédito emergencial para capital de giro representou a maior demanda que chegou ao banco durante a Expodireto Foto: Divulgação/BRDE A necessidade de crédito emergencial para capital de giro representou a maior demanda que chegou ao banco durante a Expodireto. (Foto: Divulgação/BRDE) Foto: Divulgação/BRDE

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) está fechando sua participação na Expodireto Cotrijal 2025 registrando R$ 278,7 milhões em novos financiamentos e pedidos encaminhados para o agronegócio gaúcho.

Mesmo diante do cenário de perdas na safra de grãos por conta de uma nova estiagem que afeta o Rio Grande do Sul, o volume de negócios nos cinco dias de feira, que acontece em Não-me-Toque, supera em 8,2% o montante alcançado na última edição.

A necessidade de crédito emergencial para capital de giro representou a maior demanda que chegou ao banco durante a Expodireto, que encerrou nesta sexta-feira (14).

Ao todo, o BRDE celebrou R$ 70 milhões em operações para atenuar os impactos dos últimos eventos climáticos sobre a produção.

É o caso da Cotrijal, a maior cooperativa agroindustrial do estado e organizadora da feira, que buscou junto ao BRDE uma linha no valor de R$ 50 milhões, cujo termo foi celebrado em ato com a presença do governador Eduardo Leite. A Cotrijal ainda firmou outra operação de R$ 22 milhões para ampliação e modernização de seis unidades de recebimento de grãos.

Na avaliação do diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, o desempenho alcançado durante a Expodireto confirma a capacidade de resiliência da cadeia do agro.

“Mesmo com todos os desafios que o clima nos impõe, representa uma demonstração de confiança do setor. Apesar das recentes elevações da taxa Selic, o que restringe o acesso ao crédito, percebemos também uma demanda por investimentos voltados aos ganhos de produtividade no campo, o que é estratégico para a nossa economia”, frisou Ranolfo.

Neste contexto apontado pelo presidente do BRDE está a busca por financiamento para ampliar a capacidade de armazenagem.

Os projetos para construção de silos e unidades de recebimento de grãos representou o segundo segmento mais demandado durante a Expodireto, com R$ 62,7 milhões (22% do total). Linhas para aquisição de máquinas e equipamentos vêm na sequência, com R$ 55,5 milhões em propostas recebidas pelo banco (20%).

A demanda por financiamento para projetos de inovação seguiu com destaque na atuação do BRDE durante a feira, com R$ 38,7 milhões. Assim como em 2024, o BRDE participou novamente da Arena Agrodigital, onde apresentou as diferentes modalidades de apoio para o fortalecimento do ecossistema de inovação do RS. O BRDE é referência na região Sul no apoio à inovação, o que inclui os programas de aceleração de startups.

Os pedidos estão relacionados em especial para desenvolvimento de novos produtos e modernização dos processos industriais (Indústria 4.0). Já os novos financiamentos para construção e ampliação de unidades industriais somaram R$ 32 milhões. Os projetos de geração de energia com fontes renováveis totalizaram R$ 19,9 milhões em demanda.

Além de participar de encontros com cooperativas e instituições de crédito parceiras do BRDE no financiamento ao produtor rural, o diretor de Planejamento, Leonardo Busatto, aproveitou a Expodireto para reforçar as parcerias com as prefeituras gaúchas situadas na região Central.

Um dos municípios com perspectiva de ter o apoio do banco é de Cruz Alta. No encontro com a prefeita, Paula Librelotto, o diretor apresentou as diferentes possibilidades de financiamento para obras de infraestrutura e projetos nas áreas sociais, mas também a alternativa de estruturação de Parcerias Público-Privadas (PPPs) para qualificar a gestão de serviços que são prestados à comunidade.

“Assim como o BRDE tem um histórico de apoio ao agronegócio, a parceria com o setor público está muito presente na nossa missão. Municípios com maior capacidade em oferecer serviços públicos de maior qualidade conseguem contribuir ainda mais no desenvolvimento econômico e social da região, incluindo a retenção de talentos”, frisou Busatto. Ao longo do ano passado e a partir do esforço para auxiliar os municípios na reconstrução após os eventos climáticos, o BRDE registrou R$ 190 milhões em novas operações para o setor público considerando apenas o Rio Grande do Sul.

Resultados BRDE Expodireto 2025

– Capital de giro – Emergencial: R$ 70.000.000,00 (25%)

– Armazenagem: R$ 62.721.000,00 (22%)

– Máquinas: R$ 55.450.000,00 (20%)

– Inovação: R$ 38.700.000,00 (14%)

– Obras Indústria: R$ 32.000.000,00 (11%)

– Energia Renovável: R$ 19.900.000,00 (7%)

– Total: R$ 278.771.000,00

