Agro Expodireto: Cotrijal auxilia produtor na emissão do certificado digital e da nota fiscal eletrônica

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

A obrigatoriedade da nota eletrônica será estendida a todos os produtores rurais do do Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação/Expodireto Cotrijal A obrigatoriedade da nota eletrônica será estendida a todos os produtores rurais do do Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação/Expodireto Cotrijal) Foto: Divulgação/Expodireto Cotrijal

Promotora da Expodireto, a Cotrijal também traz para a feira ações importantes para os associados em vários pontos do Parque em Não-Me-Toque. Na Arena Agrodigital, a equipe do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) da cooperativa realiza a emissão do certificado digital para os produtores rurais. A certificação é obrigatória para a emissão da nota fiscal eletrônica no aplicativo SmartCoop.

Em 3 de fevereiro deste ano, entrou em vigor a obrigatoriedade de substituição do bloco modelo 4 da Nota Fiscal, também conhecido como “talão do produtor”, pela versão eletrônica para os produtores rurais gaúchos que obtiveram receita bruta superior a R$ 360 mil em 2023 e 2024.

Aqueles que ainda possuem o talão impresso poderão utilizá-lo até 30 de junho, porém o uso será vedado a partir de 1º de julho. A obrigatoriedade da nota eletrônica será estendida a todos os produtores rurais do do Rio Grande do Sul, independentemente do faturamento, a partir de 5 de janeiro de 2026. Nessa data, o modelo 4 será definitivamente abolido.

A coordenadora do CSC da Cotrijal, Jaqueline Souza, informa que o associado da cooperativa pode buscar informações sobre o processo junto à sua unidade de atendimento.

Para emitir o certificado, o produtor precisa apresentar documento com foto atualizado ou a carteira nacional de habilitação (CNH) digital e ter um smartphone para a integração dos aplicativos SmartCoop e SmartCoop NFe.

“Através desses aplicativos conseguimos, de forma prática e rápida, auxiliar os nossos produtores”, explica Jaqueline.

2025-03-14